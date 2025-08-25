ST-läkare Ögon
2025-08-25
På Ögonmottagningen i Östersund har vi en bred verksamhet som handlägger alla förekommande fall av ögonsjukdomar och andra ögonåkommor i Region Jämtland/Härjedalen. Vår mottagning inbegriper allmänt förekommande subspecialiteter såsom medicinsk retina, glaukom, barnoftalmologi, kornea etcetera och vi har också en förhållandevis bred operationsverksamhet med bland annat katarakt-, glaukom- och plastikkirurgi.
Vi är en trevlig och välfungerande klinik där vi lägger stort fokus på samarbete, arbetsmiljö och inte minst att få till en god sjukvård för våra invånare i regionen.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet utöver övriga meriter.
Varmt välkommen med Din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för dig som läkare under specialisttjänstgöring inkluderar alla sedvanligt förekommande arbetsuppgifter för en blivande oftalmolog inom verksamheten dagtid och du blir även del av vår jourverksamhet under kväll/natt och helg med stöd av bakjour.Kvalifikationer
* Genomförd och godkänd läkarutbildning
* Genomförd och godkänd allmäntjänstgöring
* I de fall sökande inkommer med utländsk läkarexamen följer vi gällande riktlinjer för detta
ÖVRIGT
Tjänsten annonseras ut som en tillsvidareanställning men vi påbörjar alltid tjänsten med en provperiod på 6 månader innan vi tillsammans beslutar om övergång till en tillsvidareanställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/315/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Läkare ögon Kontakt
Enhetschef Ögon
Liv Lind liv.lind@regionjh.se 063-154087 Jobbnummer
9472927