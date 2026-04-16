ST-läkare Mora
2026-04-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Medicinkliniken i Mora är en dynamisk och välfungerande klinik med bred internmedicinsk verksamhet. Vi erbjuder akutsjukvård, mottagningsverksamhet och specialiserade sektioner inom bland annat kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatrik, hematologi eller neurologi.
Här arbetar erfarna specialister, engagerade handledare och ett starkt team av kollegor som värdesätter samarbete, utveckling och ett gott arbetsklimat. Mora lasarett är ett av Sveriges mest uppskattade mindre sjukhus - lagom stort för att du ska få bredd, lagom litet för att du ska bli sedd.
Som ST-läkare hos oss får du:
En individuellt anpassad utbildningsplan
Tillgång till erfarna och engagerade handledare
Goda möjligheter till sidoutbildningar inom regionen
Strukturerad kompetensutveckling och regelbundna utbildningsmoment
Möjlighet att delta i forskning och kvalitetsarbete
En arbetsplats där utbildning och lärande är en självklar del av vardagen
Vi erbjuder en bred internmedicinsk ST med möjlighet att senare fördjupa dig inom ett av våra specialistområden.
Mora erbjuder en fantastisk kombination av professionell utveckling och livskvalitet. Här finns närhet till natur, friluftsliv, kultur och ett aktivt samhällsliv. Oavsett om du gillar skidåkning, vandring, musik eller lugnet vid Siljan finns här något för dig.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Bifoga CV, personligt brev och relevanta intyg.

Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss får du en varierad och utvecklande tjänst där du successivt tar större ansvar i takt med din kompetensutveckling. Dina arbetsuppgifter omfattar:
Arbete på vårdavdelning med ansvar för inneliggande patienter inom internmedicinens hela bredd.
Tjänstgöring på akutmottagningen, där du handlägger akuta internmedicinska tillstånd i nära samarbete med akutens team.
Mottagningsarbete, både på allmän internmedicinsk mottagning och möjlighet till placering på specialiserade mottagningar såsom kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatrik, hematologi eller neurologi.
Jourarbete enligt schema, med stöd av erfarna bakjourer.
Deltagande i rondarbete, multidisciplinära teammöten och samverkan med andra kliniker.
Medverkan i kvalitets- och förbättringsarbete, där du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Utbildning och handledning, både som mottagare av strukturerad handledning och som medverkande i utbildning av AT/BT-läkare och läkarstudenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har svensk läkarlegitimation
Har påbörjat eller vill påbörja ST i internmedicin
Trivs i team och har ett genuint intresse för internmedicin
Är nyfiken, ansvarstagande och vill bidra till utvecklingen av vår verksamhet
Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:375".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
791 29 FALUN
Hälso och sjukvården Kontakt
Läkarchef
Nicole Engel Nicole.Engel@regiondalarna.se 0250-493072
