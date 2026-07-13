ST-läkare
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Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Vi söker en engagerad ST-läkare i invärtesmedicin som vill utvecklas i en stimulerande miljö med god handledning, bredd i det kliniska arbetet och patienten i fokus.
Rollen som ST-läkare
I din roll som ST-läkare arbetar du med utredning, behandling och uppföljning inom internmedicin. I tjänsten ingår både mottagnings- och avdelningsarbete samt akutverksamhet. Du kommer också ingå i klinikens jourtjänstgöring. Vi ser gärna att du har intresse av att handleda AT-läkargruppen.
Din blivande arbetsplats
Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av regionens största kliniker med cirka 350 anställda, varav 60 specialistläkare och 17 ST-läkare. På medicinkliniken vårdas patienter med akuta och kroniska internmedicinska sjukdomstillstånd som fordrar specialistresurser. Kliniken har fem vårdenheter med tillhörande vårdadministration, dagsjukvård och flera öppenvårdsmottagningar.
Kliniken ingår i verksamhetsområde Medicinsk vård tillsammans med regionens övriga kliniker inom medicin och geriatrik, akutsjukvård, ambulanssjukvård, barnsjukvård, hudkliniken och infektionskliniken.
Läs mer om Medicinkliniken här:
Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/medicinkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker en legitimerad läkare med stort intresse för invärtesmedicinsk specialitet och en stark vilja att utvecklas i sin profession. Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift, minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala.
Som person är du lugn och stabil och har förmåga att ställa om vid situationer som kan uppstå. Du visar god samarbetsförmåga och är uppmärksam och tillmötesgående. I din yrkesroll gör du korrekta avvägningar och prioriteringar samt visar gott omdöme i det dagliga arbetet. Vi värnar om vårt teamarbete och du ser vikten av att ta tillvara allas kompetens för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vi fäster vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en specialiseringstjänstgöring som baseras på en tydlig utbildningsstruktur och som ger effektiva förutsättningar för att nå specialistkompetens. Du kommer att få kontinuerlig handledning och en anpassad introduktion med utgångsläge från dina erfarenheter i en utvecklande miljö för fortsatt utveckling i din yrkesroll. Du kommer arbeta i ett välfungerande team där arbetssättet är tvärprofessionellt.
Vi har ett samarbete med onkologkliniken och infektionskliniken med regelbundna veckovisa ronder. Kliniken har också ett nära samarbete med universitetssjukhuset i Linköping. Goda möjligheterna finns till forsknings- och utvecklingsarbete på kliniken.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Cecilia Toppe, läkarchef, tel:010-24 294 30, cecilia.toppe@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer samt referenstagning. Intervjuerna är planerade till senare del av augusti.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
(../Recruitments/Public/?JobPositionId=34972&RefNo=M1715%2f24) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M929/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10000542