ST-läkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Värnamo Visa alla läkarjobb i Värnamo
2025-10-02
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
Vill du bli en del i en väl sammansatt läkargrupp och ett hängivet team?
Rollen som ST-läkare
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som vill specialisera dig inom psykiatri.
Har du tidigare erfarenhet av eller ett starkt intresse för psykiatri är det meriterande.
Hos oss blir du en del av ett engagerat läkarteam med både specialistläkare och ST-läkare. Du arbetar i nära samverkan med ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare, kurator, enhetschef och vårdadministratör - ett team där vi värdesätter varandras kompetens och bidrar till en god arbetsmiljö. Som ST-läkare inom psykiatri arbetar du kliniskt och får både individuell handledning och processhandledning som en del av din specialistutbildning.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Med målsättning "jämlik psykiatri" arbetar specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län med att erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Målet är att bedriva en teambaserad psykiatrisk verksamhet som räknas bland de bästa i landet inom kort.
Värnamo sjukhus är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa. All vår psykiatriska verksamhet är samlad på sjukhuset som ger närhet till kolleger och samverkan.
På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. Psykiatri (https://rjl.se/om-oss/om-organisationen/folkhalsa-och-sjukvard/psykiatri-rehabilitering-och-diagnostik/psykiatri/),
Region Jönköpings län.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som vill specialisera dig inom psykiatri. Har du tidigare erfarenhet av eller ett starkt intresse för psykiatri är det meriterande.
Du är en naturlig lagspelare och sätter stort värde i att vara en del av en grupp med hög målsättning. Du är tydlig i din kommunikation, flexibel och värdesätter patientkontakten och teamarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en trivsam och dynamisk arbetsmiljö tillsammans med kompententa och trevliga kollegor där du har stora möjligheter att påverka ditt arbete. Du får kontinuerlig kompetensutveckling med goda utbildningsförutsättningar i spännande sammanhang.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Maria Berlin tel:010-244 97 08. e-post: maria.berlin@rjl.se
(maria.berlin@rjl.se
)' rel='nofollow'>https://mailto:maria.berlin@rjl.se
)
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P782/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9537232