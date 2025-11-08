ST Psykiatri, Lycksele sjukhus
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland / Läkarjobb / Lycksele Visa alla läkarjobb i Lycksele
2025-11-08
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland i Lycksele
, Storuman
, Vilhelmina
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatrisk klinik Södra Lappland är en öppenvårdsmottagning med samtliga diagnosgrupper. Slutenvårdsplatser finns i Skellefteå och Umeå. I verksamheten är vi cirka 45 medarbetare, de flesta av oss finns på Lycksele sjukhus och vi har även medarbetare på andra orter i södra Lappland. På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och vi använder oss ofta av digitala kommunikationsverktyg.
Du får möta patienter som befinner sig i olika situationer i livet och du får tid att lära känna dem. Arbetsuppgifterna som ofta varierar kommer att ge dig en bred kompetens. Vi har långa avstånd mellan våra verksamheter, men det hindrar oss inte från att ha nära samarbeten med korta beslutsvägar. Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Det finns en lyhördhet för varje enskild medarbetares engagemang och drivkrafter. Vi värdesätter vikten av att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. På så vis får du möjlighet att växa i din roll.
Här utvecklas vi alltid framåt och det finns goda möjligheter till att forma sin egen roll och arbetsidentitet utifrån evidens.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Här träffar du patienter med samtliga psykiatriska diagnoser.
Arbetsuppgifterna följer utbildningsprogrammet för ST-läkare. Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
På vår mottagning arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker ofta i samarbete med patientens familj och övriga nätverk. I vårt patient- och interna arbete använder vi oss ofta av digital teknik, vilket är uppskattat både av patienter och personal.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom psykiatri.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och ser värdet av god kommunikation. Du trivs med att dela med dig och ta emot ny kunskap och nya erfarenheter. Vi tror att du är självgående och tar stort ansvar över uppgiften. Då variationen av arbetsuppgifter och arbetstempo kan variera stort behöver du ha förmåga att snabbt ändra fokus och prioritera. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat, där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Samarbetsförmåga och flexibilitet är värdefulla egenskaper, liksom intresse för utvecklingsarbete. Du har en god kommunikationsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Kontakt
Verksamhetschef
Grete Vesteraas grete.vesteraas@regionvasterbotten.se 073 084 61 37 Jobbnummer
9595070