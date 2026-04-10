ST läkare sökes till Trångsunds Vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Huddinge Visa alla läkarjobb i Huddinge
2026-04-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Är du läkare med stort intresse för allmänmedicin, vill påverka strukturen på arbetets utformning samt vara del av en verksamhet med högt i tak och där vi delar många skratt tillsammans? Då är du varmt välkommen till Trångsunds vårdcentral.
Vår mottagning ligger belägen i direkt anslutning till pendeltågsstation Trångsund, ca 15 min från Stockholm City. Vi har distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, psykosocialt team och eget laboratorium. Våra 25 medarbetare har ansvar för ca 6500 listade patienter varav 60 inskrivna i hemsjukvård. Vi är ett sammansvetsat team med låg personalomsättning som blandar allvar med lättsamheter.
Modern sjukvård kräver att vi samarbetar som välfungerande team för att säkerställa en god
patientsäkerhet. Vi lägger en stor vikt på teamarbete eftersom vi vet att kvaliteten i vården ökar genom ett teambaserat omhändertagande där olika yrkeskategorier samarbetar. Teamet runt patienten ska tillsammans skapa hög tillgänglighet, tidig upptäckt av psykisk ohälsa samt erbjuda patienterna stöd till egenvård, bedömning, behandling och uppföljning.
Vi är en familjär vårdcentral där styrning och ledning utgår från ett tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att våra medarbetare ska få ihop hela livet och öppnar därför upp för flexibilitet avseende arbetets utformning.
Du kan läsa mer om oss på Trångsunds vårdcentralPubliceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för legitimerad läkare på vårdcentral.
Som ST-läkare i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer både vid planerade och oplanerade besök. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och besvär. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du arbetar självständigt men arbetet sker i nära samarbete med andra läkare, sköterskor, och flera andra professioner inom hälso- och sjukvården.
Hos oss får du introduktion och kontinuerlig handledning av erfarna specialister i allmänmedicin som är fem till antalet. Du har dessutom en ST-kollega som också arbetar här.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill genomföra ST i allmänmedicin. Du har erfarenhet av arbete i primärvård och svensk sjukvård. Kunskaper i journalsystemet Take Care och god datorvana är ett krav. Tidigare arbete på mottagningen är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du som person är positiv till arbetsuppgifter som är omväxlande och varierande, att du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Du har god samarbets- och initiativförmåga, trivs med att ingå i ett team och att samspela med den egna och andra yrkeskategorier. Du är en person som tycker primärvårdens framtid är intressant och spännande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta en kollega som passar in i vårt team.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder flextid, generöst friskvårdsbidrag, fortbildning och fri öppen hälso- och sjukvård.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9846073