Ssab - Processingenjör Stränggjutning
Vill du ha möjlighet att utvecklas inom ett företag med en spännande framtid? Avdelning Stålverk söker nu en processingenjör med inriktning mot stränggjutning. I rollen ansvarar du för uppföljning och utveckling av vår produktionsprocess med målet att säkerställa hög kvalitet, produktivitet och driftstabilitet. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som processingenjör kommer du tillhöra avsnittet Processutveckling och Logistik som är en viktig del i SSAB Luleås produktion. Stålverket ansvarar för tillverkning av ämnen med tillhörande processer från svavelrening till ämneshantering. Avsnittet består av flera processingenjörer som stöttar produktionen i process- och kvalitetsrelaterade frågor.
Utvecklingen av nya stål är en utmanande uppgift i arbetet med att ständigt förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Vår ambition är att göra detta parallellt med att vi utvecklar medarbetare och organisation mot ett säkert och utvecklande arbete.
Ditt ansvar som processingenjör är att följa upp och utveckla vår process i nära samarbete med operatörer och övrig produktionspersonal och stor vikt kommer därför läggas på dina personliga egenskaper.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Följa upp och utvärdera processdata
Utföra och medverka vid orsaksanalyser och planera åtgärder vid processrelaterade produktionsstörningar
Utreda och följa upp kvalitetsavvikelser
Medverka i framtagning av gemensamma arbetssätt
Identifiera och driva förbättringsaktiviteter inom processutveckling
Medverka i processrelaterade investeringsprojekt
Planera och genomföra utbildning av operatörer
Om dig
Du är civilingenjör med inriktning mot metallurgi och processindustri eller motsvarande.
Du är en öppen, positiv och lyhörd lagspelare som med god förmåga och i nära dialog samarbetar med andra människor.
Du är analytisk och arbetar strukturerat med god ordning och reda, tar egna initiativ och har förmåga att planera och styra eget arbete.
Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och har förmågan att påverka och engagera.
Du bidrar med din personlighet till trivsel och arbetsglädje på jobbet och är positivt inställd till förändringar och utveckling.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Vanja Norberg, Processutveckling & Logistik , tel: 070-358 22 88 eller via mail - vanja.norberg@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Vanja Norberg och kommer vara din närmaste chef. Jag hoppas du känner att detta skulle kunna vara ett nytt spännande kliv i din karriär. Du kommer ingå i ett arbetslag med hög trivsel och arbetsglädje och bra gemenskap. Som processingenjör kommer du ha en utvecklande roll som gör skillnad för vår verksamhet. Du kommer arbeta med omväxlande arbetsuppgifter och ha stor möjlighet att påverka innehållet i din arbetsdag. Välkommen med din ansökan"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Svartöns Industriområde (visa karta
)
971 88 LULEÅ Jobbnummer
9802131