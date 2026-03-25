Ssab - Arbetsmiljöingenjör - Arbetsmiljö & Hälsa
Ssab Emea AB / Arbetsmiljöjobb / Luleå Visa alla arbetsmiljöjobb i Luleå
2026-03-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Luleå
, Borlänge
, Surahammar
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bli en nyckelspelare i vår satsning på världens säkraste stålföretag!
Vill du vara en viktig kugge i vår resa mot att bli världens säkraste stålföretag? Brinner du för hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbetsmiljöarbete - och vill göra det tillsammans med ett lag som tar ansvar både för sitt eget arbete och för varandra? Då ska du söka jobbet som arbetsmiljöingenjör hos oss. Hos oss ska ingen komma till skada alla ska återvända hem lika friska som när de kom. Din expertis gör skillnad här, på riktigt. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som arbetsmiljöingenjör på Arbetsmiljö & Hälsa är du en expertresurs som stöttar verksamheten i att förebygga ohälsa och olyckor och att främja hälsa för individ, grupp och organisation. Du växlar självständigt arbete med givande samspel över flera samverkansytor.
Du bidrar med faktabaserade underlag: du tar fram data, analyserar trender och gör det komplexa begripligt för andra. Du har myndighets och omvärldskontakter och kan även agera internrevisor. I vardagen samarbetar du nära arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljötekniker och kemiingenjör. Inom vår sektion ingår även träningsverksamheten på friskvårdscenter där driftansvarig och servicemän verkar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Vara expertstöd inom arbetsmiljöområdet och arbetsmiljölagstiftningen.
Bidra till att vi arbetar aktivt, systematiskt och förbättringsinriktat (SAM) - med både struktur och beteenden på plats.
Stödja organisationen i utredningar, kontroller, riskbedömningar och kartläggningar.
Ta fram data och analysera riskmönster, trender och effekter - skapa faktabaserade beslutsunderlag.
Utforma informationsmaterial, styrande/stödjande dokument och genomföra utbildningar eller forum med grupper.
Vara kontaktperson mot myndigheter (främst Arbetsmiljöverket).
Om dig
Vi söker dig som kombinerar kompetens, starkt samspel med andra och analytisk höjd.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
Universitets-/högskoleutbildning med arbetsmiljöinriktning eller annan likvärdig utbildning, alternativt väl dokumenterad erfarenhet med motsvarande kompetens.
Flerårig erfarenhet inom relevant område.
God förmåga att kommunicera enkelt och tillgängligt både på svenska och engelska.
Ditt arbetssätt och din person
Du trivs i gemenskapen med andra och tar stort eget ansvar, du kan driva frågor självständigt, men vet att ensam inte är stark när vi ska skapa effekt i verksamheten.
Du arbetar analytiskt och faktabaserat: du gillar att samla in data, strukturera, analysera och dra slutsatser som håller för granskning.
Du förstår att arbetsmiljö är förändringsarbete med människor, du kan skapa förståelse och förankring även när frågorna är komplexa.
Du är förtroendeingivande, pedagogisk och lösningsorienterad - och har energi nog för parallella uppdrag.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Lisa Morin, Chef sektion Arbetsmiljö & Hälsa, tfn 0920-926 25, e-post - lisa.morin@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall, Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00, 0920-920 00, 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Lisa Morin. Som chef för Arbetsmiljö & Hälsa möter jag dagligen ett team som brinner för sitt uppdrag och för varandra. Vi arbetar tillsammans, lär av varandra och driver frågor som gör skillnad. Om du vill arbeta i ett team där vi kombinerar analytisk skärpa med omtanke och samspel och som ser möjligheten att vara med i en spännande omställning då kommer du att trivas hos oss. Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
)
971 88 LULEÅ Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9817615