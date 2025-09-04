Sprinklerkonstruktör till Assemblin Sprinkler

Assemblin VS AB / Byggjobb / Växjö
2025-09-04


Vill du arbeta med tekniska lösningar som gör verklig skillnad?
Växjö Sprinkler är nu i behov utav fler konstruktörer.
Som sprinklerkonstruktör på Assemblin ansvarar du för att ta fram säkra och kostnadseffektiva lösningar - från förfrågningsunderlag till färdigt anbud.
Du arbetar självständigt med dimensionering, kalkyler och teknisk dokumentation enligt gällande regelverk.
I nära samarbete med projektledare och filialchef är du med och driver projekten framåt.
Tjänsten är på heltid med placering i Växjö, och du rapporterar till filialchefen. Du blir en del av ett entreprenörsdrivet bolag med stark laganda, korta beslutsvägar och fokus på kvalitet.

Publiceringsdatum
2025-09-04

Profil
Vi söker dig med erfarenhet från sprinkler- eller installationsbranschen, gärna som konstruktör eller projektör.
Du har goda kunskaper i Magic cad, meriterande om du även kan arbeta i Revit.
Det är en stor fördel om du är BIV - behörig ingenjör vattensprinkler, eller har ambitionen att bli det.
Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Svenska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön Arbetstidsförkortning, bonus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Assemblin VS AB (org.nr 556053-6194), https://www.assemblin.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Assemblin VS

Kontakt
Filialchef Sprinkler
Johan Hansen-Fure
Johan.Hansen-Fure@assemblin.se
010 475 15 80

Jobbnummer
9491405

