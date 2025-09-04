Sprinklerkonstruktör till Assemblin Sprinkler
Assemblin VS AB / Byggjobb / Växjö Visa alla byggjobb i Växjö
2025-09-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assemblin VS AB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tekniska lösningar som gör verklig skillnad?
Växjö Sprinkler är nu i behov utav fler konstruktörer.
Som sprinklerkonstruktör på Assemblin ansvarar du för att ta fram säkra och kostnadseffektiva lösningar - från förfrågningsunderlag till färdigt anbud.
Du arbetar självständigt med dimensionering, kalkyler och teknisk dokumentation enligt gällande regelverk.
I nära samarbete med projektledare och filialchef är du med och driver projekten framåt.
Tjänsten är på heltid med placering i Växjö, och du rapporterar till filialchefen. Du blir en del av ett entreprenörsdrivet bolag med stark laganda, korta beslutsvägar och fokus på kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-04Profil
Vi söker dig med erfarenhet från sprinkler- eller installationsbranschen, gärna som konstruktör eller projektör.
Du har goda kunskaper i Magic cad, meriterande om du även kan arbeta i Revit.
Det är en stor fördel om du är BIV - behörig ingenjör vattensprinkler, eller har ambitionen att bli det.
Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Svenska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Arbetstidsförkortning, bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assemblin VS AB
(org.nr 556053-6194), https://www.assemblin.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assemblin VS Kontakt
Filialchef Sprinkler
Johan Hansen-Fure Johan.Hansen-Fure@assemblin.se 010 475 15 80 Jobbnummer
9491405