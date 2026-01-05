Språkpedagog till Södergårdsskolan
2026-01-05
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du bidra till att varje elev får en god utbildning? Nu söker vi en språkpedagog med drivkraft och engagemang - i en spännande yrkesroll där din insats verkligen gör skillnad.
Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
I Jönköpings kommun pågår en unik satsning på språkutveckling i våra förskolor och grundskolor. Att arbeta som språkpedagog på en av de 15 grundskolor som fått språkpedagogtjänster är en del i denna satsning.
Som språkpedagog kommer du utifrån skolans behov och elevernas resultat att i samverkan arbeta med att utveckla undervisningen i förskoleklass, åk 1 och fritidshem. Du utgår från en centralt framtagen uppdragsbeskrivning och skriver tillsammans med rektor fram ditt skolspecifika uppdrag. I ditt arbete ingår att leda och stödja kollegiala utvecklingsprocesser utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att bidra till att skolenhetens kompetens inom språk-, läs- och skrivutveckling ökar. Du kommer också att stödja elever i förskoleklass och åk 1 på gruppnivå i sin språk-, läs- och skrivutveckling och göra insatser tillsammans med arbetslaget. Utifrån en i kommunen framtagen språkplan säkerställer du att undervisningen i förskoleklass och åk 1 vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Välkommen till oss
Vi söker nu språkpedagog till Södergårdsskolan.
Södergårdsskolan är en F-9-skola belägen i vackra Huskvarna. Hos oss går cirka 450 elever, och vi har en engagerad personalstyrka som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt. Vi präglas av en positiv anda, ett starkt kollegialt samarbete och en vilja att ständigt förbättras.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot yngre åldrar och har flera års erfarenhet av undervisning i läs- och skrivutveckling i de lägre åldrarna.
Vi ser att du har god erfarenhet av språkutvecklande arbete, dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i skolan samt erfarenhet av att driva kvalitetsarbete. Du har erfarenhet av att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du besitter god analytisk förmåga, har mod att agera för att bidra till förändring, kan strukturera arbetet på ett effektivt sätt och kan driva ditt arbete framåt på egen hand. Som person har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Bra att veta
Språkpedagogens grundanställning är inom utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun med en placering på ett grundskoleområde i minst två år. Efter två år utvärderas språkpedagogens uppdrag och beslut fattas om det är aktuellt med en förlängning alternativt placering på nytt grundskoleområde. Samtliga språkpedagoger ingår i ett nätverk som har kontinuerliga kollegiala träffar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med semestertjänst och flextid. Närmaste chef är rektor.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt minst två referenser. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som språkpedagog!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
