Spontanansökan- Hedin Bil
Hedin Bil är en av Sveriges största och mest välrenommerade bilåterförsäljare, med verksamhet på ett stort antal orter runt om i landet. Företaget ingår i Hedin Mobility Group och representerar flera välkända bilmärken. Med ett starkt fokus på kvalitet, kundnöjdhet och långsiktiga relationer erbjuder Hedin Bil en modern och professionell arbetsmiljö där medarbetare ges möjlighet att utvecklas och växa.
Vi tar gärna emot spontanansökningar från engagerade och drivna personer som vill bli en del av vårt team. Hos Hedin Bil finns det löpande behov av kompetens inom flera olika roller, bland annat:
Servicerådgivare
Fordonstekniker
Reservdelsman
Garantihandläggare
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll där samarbete, struktur och kundfokus är viktiga delar av vardagen. Erfarenhet från fordonsbranschen är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och viljan att utvecklas.
Skicka in din spontanansökan med CV och en kort presentation av dig själv, samt ange vilken eller vilka roller du är intresserad av. Vi kontaktar dig om din profil matchar våra behov.
Välkommen med din ansökan till Hedin Bil - tillsammans driver vi framtidens mobilitet. Så ansöker du
