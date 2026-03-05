Spontanansökan 2026

Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB / Butikssäljarjobb / Kristinehamn
2026-03-05


Visa alla butikssäljarjobb i Kristinehamn, Storfors, Nacka, Degerfors, Karlskoga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB i Kristinehamn

Är du redo för ett fartfyllt jobb där dagarna går snabbt och teamkänslan är på topp?

Vi söker nu drivna medarbetare till oss!

Vem är du?

Du är positiv, serviceinriktad och trivs i ett högt tempo. Du gillar att arbeta tillsammans med andra och vet att bra teamwork ger bästa resultat. Du är noggrann, effektiv och har ett öga för kvalitet.

Du behöver ha fyllt 16år, störst chans för dig som fyllt 18år.

Vad får du hos oss?

Ett roligt och fartfyllt jobb

Ett sammansvetsat team som stöttar varandra

Möjlighet att utvecklas och växa

Erfarenhet som stärker ditt CV

Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB (org.nr 556886-6668)
681 43  KRISTINEHAMN (VÄRMLANDS)

Arbetsplats
ICA Maxi Kristinehamn (Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB)

Jobbnummer
9778542

Prenumerera på jobb från Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB: