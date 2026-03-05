Spontanansökan 2026
2026-03-05
Är du redo för ett fartfyllt jobb där dagarna går snabbt och teamkänslan är på topp?
Vi söker nu drivna medarbetare till oss!
Vem är du?
Du är positiv, serviceinriktad och trivs i ett högt tempo. Du gillar att arbeta tillsammans med andra och vet att bra teamwork ger bästa resultat. Du är noggrann, effektiv och har ett öga för kvalitet.
Du behöver ha fyllt 16år, störst chans för dig som fyllt 18år.
Vad får du hos oss?
Ett roligt och fartfyllt jobb
Ett sammansvetsat team som stöttar varandra
Möjlighet att utvecklas och växa
Erfarenhet som stärker ditt CV
Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB
(org.nr 556886-6668)
681 43 KRISTINEHAMN (VÄRMLANDS) Arbetsplats
ICA Maxi Kristinehamn (Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB) Jobbnummer
9778542