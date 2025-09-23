Vi på Ansökningsportal.se är alltid nyfikna på att komma i kontakt med engagerade personer som brinner för försäljning och kundrelationer. Just nu söker vi inte en specifik tjänst - men vi tar gärna emot din spontanansökan om du vill arbeta som säljare hos oss. Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett modernt rekryteringsverktyg som förenklar vardagen för arbetsgivare och kandidater. Vi tror att du har ett intresse för försäljning, är kommunikativ och motiveras av att skapa långsiktiga kundrelationer. Skicka in din ansökan redan idag och berätta mer om dig själv!
Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.