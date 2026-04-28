Spontanansökan - Yoump Arninge
Vi granskar alla spontana ansökningar löpande och kontaktar dig om din profil matchar våra behov för lediga tjänster i parken.
Jobbmöjligheter i Park - Spontanansökan
Vi söker alltid engagerade och serviceinriktade personer som vill vara en del av vårt team i parken! Har du ett intresse av att arbeta i en aktiv miljö tillsammans med likasinnade kollegor och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster? Då är du varmt välkommen att skicka in din spontanansökan till oss.
Om rollen i parken
Oavsett om du är intresserad av att arbeta som receptionist, instruktör eller inom andra funktioner i parken så är din huvudsakliga uppgift att ge våra gäster bästa möjliga service. Som medarbetare i parken blir du en del av ett energiskt team som tillsammans ansvarar för att skapa en trivsam, trygg och välkomnande miljö för alla.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster vid ankomst
Ge information om parkens aktiviteter och säkerhetsregler
Hålla parken ren och trygg enligt våra städrutiner
Hjälpa till vid bokningar och kassahantering
Stötta och instruera gäster vid olika aktiviteter
Ansvara för kalas och gruppbokningar
Bidra till försäljning av café- eller merchandiseprodukter
Utföra övriga uppgifter vid behov för att ge bästa möjliga kundupplevelse
Kvalifikationer och egenskaper vi söker
Positiv attityd och en stark känsla för service
Flexibilitet och god samarbetsförmåga
Initiativrik och ansvarstagande
God kommunikationsförmåga i svenska, engelska är meriterande
Ingen särskild erfarenhet krävs - vi letar efter rätt inställning och engagemang!
Har du en idrottsbakgrund och framförallt inom gymnastik så är det ett stort plus i kanten!
Arbeta hos oss - varför välja parkarbete?
En tjänst i vår park innebär ett socialt, varierande och roligt jobb där ingen dag är den andra lik. Du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och arbeta tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor. Dessutom får du bidra till glädje för både barn och vuxna gäster varje dag.
Ansökningsprocess - så här går det till
Skicka in ditt CV och en kort beskrivning av dig själv samt varför du vill jobba hos oss. Berätta gärna om dina intressen och om du har särskilda önskemål om vilken roll du söker. Vi tar kontakt med kandidater som matchar våra behov när lediga tjänster uppstår.
Välkommen med din spontanansökan till parken!
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas du vill bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivare Yoump Trampoline Parks Metro AB
(org.nr 559398-1581), https://yoump-1740392732.teamtailor.com
Yoump Trampolinpark Arninge (visa karta
)
187 66 TÄBY
