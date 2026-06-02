Spolbilschaufför Fastighet, Staffanstorp
2026-06-02
Puls – Planerad Underhållsservice AB arbetar med att kartlägga, underhålla och serva VA-nät för att säkerställa en optimal funktion över tid. I över 30 år har vi levererat tjänster till kommuner, företag, fastighetsägare och industrier runtom i landet. Puls är en del av Ohlssons-koncernen somgrundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. I koncernen ingår även Ohlssons AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
I rollen som Spolbilschaufför Fastighet hos Puls blir du en del av ett stabilt bolag inom en expansiv koncern med stark lokal närvaro i Skåne. Vi är ett lösningsorienterat bolag som investerar i våra medarbetares kompetens och kreativitet för att fortsätta att utvecklas efter våra kunders behov.
Som Spolbilschaufför Fastighet arbetar du i ett team tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Du spenderar en stor del av dagen ute på fältet hos våra kunder. Därför är det viktigt att du är lösningsorienterad, serviceinriktad och gillar att ha kundkontakt. Du utför underhållsspolning i kök och badrum samt akuta stoppspolningar. Ledningsfräsning och filmning förekommer också.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad
Självständig med en god förmåga att lösa problem
Samarbetsvillig och har en positiv inställning
Vi söker dig som har:
C-körkort, samt giltigt YKB
Kunna uttrycka dig flytande på svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaper
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
CE-behörighet
BE-behörighet
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Kollektivavtal.
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning, ordinarie arbetstid är förlagd på dagtid 07.00-16.00 måndag-fredag. I uppdraget ingår även beredskap på kvällar och helger. I den här tjänsten utgår du från Staffanstorp. Utbildning sker internt med mentor som kommer finnas där under hela upplärningen.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tommy Kuhlström på tommy.kuhlstrom@pulsab.se
eller 010 45 00 500.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt – enkelt och smidigt, utan CV!
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
