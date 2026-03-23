Specialtekniker
Anticimex har sedan 1934 haft höga ambitioner. Vi ska vara bäst på det vi gör och är tack vare innovation och utveckling idag marknadsledande.
Är du en problemlösare som triggas av att vara kreativ för att leverera bäst service? Är du nyfiken, händig och ser affärsmöjligheter där andra ser hinder? Anticimex söker nu en specialtekniker som tar fullt ansvar, driver egna affärer och alltid gräver djupt för att hitta rätt svar.
Vad du gör Jobbet som specialtekniker innebär dagar fyllda med professionellt kundbemötande och service. Du besöker flera kunder varje dag. Genom gott beteende och service i hög klass skapar du relation med kunderna samtidigt som din expertis och professionalism löser deras problem.
Rollen kräver att du är ansvarstagande och har en nyfikenhet som ständigt jagar en lösning åt kund. Oavsett om det handlar om att läsa på om en ovanlig insekt, rådfråga en expertkollega eller klura ut hur en komplicerad byggnadskonstruktion hänger ihop.
Specialteknikern är bryggan mellan teknisk analys, fysiskt hantverk och proaktiv försäljning. Du äger dina uppdrag från första inspektion till slutrapport. Du ser vikten av att skapa och underhålla kundrelationer för ett kvalitativt arbete.
Våra tekniker arbetar ofta självständigt, men vi gillar lagarbete och förstår att vi når längst, arbetar säkrast och har roligast när vi stöttar varandra. Du har daglig kontakt med dina kollegor inom Skadedjur, Matsäkerhet och Brandsäkerhet. Även om du spenderar mycket tid ute hos kunderna och i bilen, så ingår även visst administrativt arbete i form av dokumentering och protokoll.
Som specialtekniker kommer du främst att jobba med:
Kundbesök, försäljning och service
Räknar på jobb, presenterar upplägg/lösning och resultat för kund
Planerar samt utför avancerad fågelsäkring och gnagartätning
Genomför komplexa utredningar och saneringar för skadedjursproblem
Dokumentering och protokoll
Vem du är För att lyckas och trivas som specialtekniker är du nyfiken och lyhörd. Du trivs i en kreativ och social roll med kunden i fokus. Genom att ta eget ansvar och arbeta strukturerat har du både kul och hjälper våra kunder på bästa sätt.
Du är nyfiken, vetgirig och envis. När du stöter på utmaningar tar du reda på svaren, hittar rätt person att fråga eller letar upp det tillvägagångssätt som krävs för att nå i mål. Du håller vad du lovar och ser till att varje detalj i arbetet utförs på rätt sätt. Du förvandlar tekniska utmaningar till smarta affärsmöjligheter för både oss & kunden.
Vi ser också att du
Motiveras av att erbjuda god service och skapa kundrelationer
Är kommunikativ och social
Är noggrann och lösningsfokuserad
Är IT-van och kan Office-paketet
Har körkort B
Talar och skriver svenska, men kan gärna fler språk
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering
Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Kontoret ligger i Skövde, men ditt arbetsområde innefattar hela Västra Götaland
Du utgår hemifrån
Vi använder tester i rekryteringsprocessen
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7394491-1907147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anticimex AB
