Specialpedagog till Ursvikskolan
2025-11-14
Du vill utvecklas. Och bevara. Precis som vi.
Här på Ursvikskolan jobbar vi efter visionen:
På vår skola, ska varje elev i en trygg och trivsam miljö få möjlighet att utvecklas, utmanas och efter egen förmåga nå så höga resultat som möjligt.
Hos oss arbetar vi tillsammans med fullt fokus på lärande för våra 540 elever. Tillsammans skapar vi också de bästa förutsättningarna i en trygg lärmiljö. Skolan är en f-6 skola med två till tre paralleller och ligger i natursköna Ursvik.
Om tjänsten
Vi utökar nu vårt spec-team då skolans elevantal har ökat. Som specialpedagog hos oss kommer du att vara en kompletterande del av spec-teamet som består av specialpedagog, speciallärare och SVA-lärare. Du kommer att ha en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet kopplat till våra elevers lärande.
Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Ursvikskolan kommer du att vara ett stöd i att utveckla arbetsformer och lärmiljöer så att skolan kan möta upp alla elevers behov.
Tillsammans med lärare och pedagoger kommer du att genomföra pedagogiska kartläggningar och utifrån resultat och analys ta fram extra anpassningar och upprätta åtgärdsprogram. Du kommer även att undervisa elever som är i behov av specialpedagogisk undervisning samt handleda pedagoger så att de kan ge stöd inom klassens ram. Fokus på anpassningar och särskilt stöd i undervisningen blir en viktig del av handledningsarbetet.
Utöver den lokala kompetens som finns på skolan har vi via Sundbybergs Stads centrala elevhälsa, tillgång till specialpedagoger med inriktning NPF, läs- och skrivinlärning samt tal och språk.
Staden anordnar specialpedagogiska konferenser en gång i månaden där tillfälle för nätverkande och diskussioner finns.
Kvalifikationer
Vi vill att du är legitimerad grundskollärare och har en vidareutbildning inom specialpedagogik. Du har erfarenhet av att handleda. God erfarenhet av att arbeta inom skola är meriterande.
Personliga egenskaper
Vi ser att du:
• är kommunikativ och modig
• har ett lösningsfokuserat synsätt
• har en god samarbetsförmåga för att kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• har ett stort intresse för att vara med och driva och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med oss, där elevernas lärande är i fokus
• kan uttrycka din mycket väl i tal och skrift
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. 6 månaders provanställning kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast 5/12. Intervjuer sker löpande
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
