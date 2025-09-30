Specialpedagog till Guldhedsskolan
2025-09-30
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Välkommen till Guldhedsskolan där eleven och kunskapen är i centrum. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är känd för sin öppna atmosfär, sin personliga anda och för sitt engagemang - från personal, elever och vårdnadshavare. Vi stödjer eleverna i deras utveckling till mogna, ansvarstagande personer med självförtroende och förmåga att samspela med andra.
Vi söker nu en ny specialpedagog.
Du kommer att bidra med kartläggningar och utredningar och till detta sammanställa adekvat dokumentation men även arbeta direkt med stöd till elever. Du ingår i Elevhälsoteamet, EHT, för årskurs 7-9 och även högstadiets specialteam bestående av specialpedagoger, lärarassistent/er och skolledning. Dessutom kommer du att delta i skolområdets (Guldhedsskolan, Mossebergsskolan och Landala anpassade grundskola) övergripande elevhälsoteam.
I din roll som specialpedagog gör du kartläggningar av elevers styrkor och behov och planerar insatser, samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Du handleder lärare och övrig personal i det dagliga arbetet med elever i behov av stöd och gör klassrumsobservationer. Du deltar i screeningsarbetet och analyserar resultaten för att se över behov av anpassningar och stöd. Du ansvarar för att exempelvis pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram utarbetas, i samarbete med mentorerna. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering samt att utveckla våra rutiner och strukturer. Du arbetar systematiskt för förbättrad måluppfyllelse, och har ett dokumentationsansvar där vi använder oss av systemet PMO. Du kommer tillsammans med en kollega att ha ett övergripande ansvar för elever som inte når kunskapskraven och bevaka vilket stöd dessa elever får. I din roll ingår även kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer.
Du arbetar även direkt med elever i behov av särskilt stöd, både på individ- och gruppnivå. Stort fokus läggs på det förebyggande och främjande arbetet men du arbetar också åtgärdande. Du planerar, genomför och utvärderar arbetet kring stödet. Du arbetar aktivt tillsammans med personalen för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en specialpedagogexamen med grundskollärarutbildning, där behörighet i matematik är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra stöd är också meriterande, såväl som att arbetat med individintegrerade elever. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Tjänsten kräver förmåga att arbeta självständigt och i team med andra, samt att handleda pedagoger i deras arbete. God kommunikation med vårdnadshavare och elever är viktigt, liksom förmåga att identifiera och möta varje elevs unika behov. Arbetet kräver även flexibilitet, trygghet i rollen och förmåga att omsätta kunskaper i praktiken. Rollen omfattar både övergripande insatser och direkt arbete med elever. Därför är det viktigt med ett intresse för att arbeta på båda nivåerna.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstidens gång.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
