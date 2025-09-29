Specialpedagog till Brogymnasiet
Vill du arbeta i en kommun som kombinerar närhet, innovation och livskvalitet? Kristinehamns vision är att vara den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen, en plats där människor möts med omtanke, där idéer får växa och där vardagen är nära både vatten och natur.
Välkommen hit, välkommen till Brogymnasiet!
Brogymnasiet i Kristinehamn har ett bett utbud av program så som EE, EK, FT, FS, IN, NA, SA, TA, TE, VO, IM samt Anpassad gymnasieskola.
Skolan har en väl utvecklad elevhälsoorganisation med specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt kontinuerligt samarbete med skolpsykologer och skolläkare. På skolan är elevhälsoorganisationen delvis indelade i två team utifrån programansvar. Tjänsten omfattar arbete på FT, IN, VO, IM och Anpassad gymnasieskola.
Till skolans två resursenheter kommer elever som har behov av extra tid och stöd i alla ämnen. Resursenheterna besöks både av elever som har svårt att nå kunskapsmålen och av elever som strävar efter att nå höga mål. På resursenheterna arbetar idag tre speciallärare som utgör ett specteam tillsammans med specialpedagogerna.
Vårt mål är att skolans elever ska få ett trevligt och personligt bemötande och alltid möta professionella och kompetenta lärare för att nå bästa möjliga resultat. Skolans utvecklingsarbete för att öka och höja elevernas måluppfyllelse har gett goda resultat. Våra metoder för hög måluppfyllelse är differentierad undervisning, språkutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande samt tidiga insatser till elever i behov av stöd.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för, och orsaker till att elever stöter på svårigheter i sina undervisnings- och lärandemiljöer
* identifiera de bärande hörnstenarna i ett hälsofrämjande klassrum och en hälsofrämjande skola samt arbeta för detta ur ett specialpedagogiskt perspektiv
* genomföra pedagogiska utredningar samt analysera elevens behov på organisations-, grupp- och individnivå
* utforma och delta i arbetet med att upprätta, genomföra och följa upp åtgärdsprogram
* vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor - bemötande, extra anpassningar och metodutveckling
* bidra till skolans och elevhälsans utveckling.
Vi vill att du jobbar med ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande fokus samt med ett tydligt elevperspektiv. En av grundpelarna är samarbetet med elever och personal.
Du är flexibel, driven och engagerad i ditt arbete.Kvalifikationer
Du har:
* Specialpedagogexamen
* kompetens och erfarenhet av att analysera elevers behov utifrån ett kontextuellt perspektiv samt verktyg för att jobba utifrån denna analys.
Det är mycket meriterande om du har grundbehörighet som legitimerad gymnasielärare alt. speciallärare med behörighet att undervisa i matematik.
Vi vill att du jobbar med ett hälsofrämjande och förebyggande fokus samt med ett tydligt elevperspektiv. Du har lätt för att samarbeta och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar. Vi ser även att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Det är vidare viktigt att du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
