IT-tekniker till Olink
2026-05-31
Nu har du chansen att kliva in i en central IT-roll hos Olink, ett världsledande Life Science-bolag och en del av Thermo Fisher Scientific. Under en spännande period av förändring och integration söker vi dig som vill vara med och säkerställa att användare får snabb, professionell och lösningsorienterad IT-support. Här får du arbeta i ett kompetent team med internationella kontaktytor, varierande tekniska utmaningar och stora möjligheter att bidra från dag ett. Vi ser fram emot din ansökan!
Olink - En del av Thermo Fisher Scientific har vuxit explosionsartat de senaste åren och har på kort tid gjort avtryck världen över. Deras banbrytande produkter används idag av ledande forskningsinstitut och läkemedelsbolag för att driva fram nästa stora genombrott inom medicin. Med huvudkontor och service-lab i både Uppsala och Boston är Olink en verkligt global aktör inom Life Science. Här utvecklas och används tekniken för att ge ny förståelse för komplexa sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, forskning som på riktigt kan förändra människors liv.
I rollen som IT-tekniker kommer du att vara en central del av den dagliga IT-supporten och fungera som en viktig kontaktpunkt för verksamhetens användare. Du hjälper kollegor med allt från kontohantering, onboarding och offboarding till felsökning av hårdvara och mjukvara. Du kommer även arbeta med konferensrumsutrustning och andra IT-relaterade frågor. Arbetet är varierat och kombinerar praktisk support på plats med ärendehantering i Jira, där du ansvarar för att ta emot, prioritera, lösa eller eskalera ärenden på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Utöver den löpande supporten kommer du att vara en del av ett större integrationsprojekt kopplat till sammanslagningen med Thermo Fisher Scientific. Projektet innebär att service desk, klienthantering, infrastruktur och IT-processer successivt integreras mellan organisationerna. Du kommer dock främst att fokusera på den operativa supportverksamheten samtidigt som du bidrar till att säkerställa en smidig övergång för användarna under integrationsresan.
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team där samarbete, kunskapsdelning och hjälpsamhet står i centrum. Rollen innebär många kontaktytor, både lokalt och internationellt, och du kommer dagligen att samarbeta med kollegor inom IT och verksamheten i såväl Uppsala som Boston och andra delar av världen. Tillsammans arbetar ni för att säkerställa en stabil och välfungerande IT-miljö samt ge användarna snabb och professionell support.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Olink. Uppdraget är på heltid och pågår initialt till slutet av oktober 2025. Det kan finns möjlighet till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
Du får vara en del av ett spännande integrationsprojekt i en global organisation
Du får arbeta i en internationell miljö med kontaktytor både i Sverige och USA
Du blir en del av ett kompetent och hjälpsamt team där samarbete står i fokus
Du får en varierad roll med stort eget ansvar och många möjligheter att utvecklas inom IT-support och infrastruktur
Möjligheten att arbeta på en arbetsplats som våra nuvarande konsulter beskriver som fantastiskDina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Vara första kontaktpunkt för användare och hantera inkommande IT-relaterade ärenden
Arbeta med onboarding och offboarding av användare
Hantera och följa upp ärenden i Jira
Utföra felsökning av både mjukvara och hårdvara
Ge support kring Windows, Microsoft 365, Active Directory och Entra ID
Bemanna IT-supporten på plats och hjälpa användare både fysiskt och via tickets
Hantera konferensrumsutrustning och AV-relaterade frågor
Samarbeta med Service Desk-kollegor i USA och interna infrastrukturspecialister
Hantera enklare nätverks- och infrastrukturrelaterade frågor
Eskalera mer komplexa ärenden till rätt funktion
Delta i dagliga avstämningar och bidra till teamets kontinuerliga förbättringsarbete
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
Har erfarenhet av arbete inom servicedesk eller IT-support sedan tidigare
Har goda kunskaper inom Windowsmiljöer, Microsoft 365 och användaradministration
Har grundläggande förståelse för nätverk och nätverksrelaterad felsökning
Har erfarenhet av enklare felsökning av både hårdvara och mjukvara
Har erfarenhet av att stötta användare kring AV-utrustning och konferensrumsteknik
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både i tal och skrift då det krävs för att kunna utför arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har
Erfarenhet av verktyg för fjärrsupport
Erfarenhet av macOS
Grundläggande kunskaper om Android- och Apple-enheter
Erfarenhet från Life Science-branschen eller annan reglerad verksamhet
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att hjälpa andra. Du är nyfiken och vågar ta initiativ för att felsöka och driva ärenden framåt samtidigt som du har en god förmåga att prioritera i en miljö där tempot stundtals är högt. Vidare är du ansvarstagande och samarbetar enkelt med både kollegor och användare, nationellt såväl som internationellt. Ett genuint teknikintresse och en vilja att ständigt lära dig nytt kommer att vara viktiga framgångsfaktorer i rollen.
Övrig information
Start: Omgående (max 1 månads uppsägningstid)
Omfattning: Heltid, kontorstider (arbete på plats varje dag)
Placering: Uppsala
Övrigt: För att vara aktuell för uppdraget behöver du kunna arbeta under hela juli
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
