Specialpedagog till Brogymnasiet
2026-03-26
Vill du arbeta i en kommun som kombinerar närhet, innovation och livskvalitet? Kristinehamns vision är att vara den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen - en plats där människor möts med omtanke, där idéer får växa och där vardagen är nära både vatten och natur.
Välkommen till Brogymnasiet!
Brogymnasiet erbjuder ett brett utbud av program: EE, EK, FT, FS, IN, NA, SA, TA, TE, VO, IM samt Anpassad gymnasieskola. Skolan har en väl utvecklad elevhälsoorganisation med specialpedagog, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt nära samarbete med skolpsykologer och skolläkare.
Inför läsåret 2026/2027 utvecklar vi organisationen för att kunna arbeta mer riktat mot hela skolans behov. Tjänsten omfattar specialpedagogiska insatser för hela gymnasiet.
Till skolans två resursenheter kommer elever som behöver extra tid och stöd i alla ämnen. Här arbetar tre lärare med stödinsatser tillsammans med specialpedagog och speciallärare på IM i ett gemensamt spec-team. Resursenheterna stödjer både elever som behöver hjälp att nå kunskapsmålen och elever som strävar efter högre resultat.
Brogymnasiet arbetar målmedvetet med differentierad undervisning, språkutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande och tidiga stödinsatser - insatser som visat goda resultat för elevernas måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som specialpedagog kommer du bland annat att:
* identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder i undervisnings- och lärandemiljöer
* arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och bidra till utvecklingen av hälsofrämjande klassrum
* genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens behov på organisations-, grupp- och individnivå
* utforma, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram
* vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, bemötande, extra anpassningar och metodutveckling
* bidra aktivt till skolans och elevhälsans utvecklingsarbete
Verksamhetsnära arbete:
I rollen ingår ett tydligt verksamhetsnära arbetssätt. Det innebär att du:
* är närvarande i skolmiljön och fångar upp behov i stunden
* samarbetar nära lärare och övrig personal genom att delta i arbetslagsmöten, elevärenden och det dagliga arbetet på skolan
* ger tidiga stödinsatser genom klassrumsobservationer, kortare riktade insatser och arbete nära elever och grupper
* har en löpande dialog med vårdnadshavare utifrån aktuella behov
* bidrar med specialpedagogisk kompetens i planering och beslut exempelvis inom elevhälsoarbete, anpassningar och insatser i direkt anslutning till undervisningen
Genom din erfarenhet och profession är du ett viktigt stöd för lärarna och bidrar till hög måluppfyllelse för eleverna.Kvalifikationer
Du som söker har:
* specialpedagogexamen eller speciallärarexamen
* kompetens och erfarenhet av att analysera elevers behov utifrån ett kontextuellt perspektiv
* erfarenhet av att skriva och arbeta med åtgärdsprogram
* erfarenhet av handledning av lärare.
Det är meriterande om du även har lärarlegitimation för gymnasiet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
* arbetar hälsofrämjande och förebyggande med ett tydligt elevperspektiv
* samarbetar väl, lyssnar aktivt och kommunicerar konstruktivt
* löser konflikter på ett professionellt sätt
* är flexibel, ser möjligheter i förändringar och tar egna initiativ
* driver aktiviteter framåt och uppnår resultat
* har väl grundade och tydliga värderingar samt god förmåga att resonera kring etiska frågor
I ansökningsformuläret kommer du att få svara på en fråga om dina erfarenheter av ett verksamhetsnära arbete samt vilka resultat du har uppnått genom detta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313769".
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/gymnasieskola/brogymnasiet/
Kristinehamns kommun, Gymnasieskola Kontakt
Rektor
Jennifer Andersson jennifer.andersson1@kristinehamn.se 0550-883 12
