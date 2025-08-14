Specialpedagog till Björkskataskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Luleå Visa alla speciallärarjobb i Luleå
2025-08-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Björkskataskolan ligger centralt i stadsdelen Björkskatan. Läsåret 2025/26 har vi 390 elever från årskurs 7 till 9. Här jobbar erfarna och engagerade lärare och pedagoger, ledare och yrkesmänniskor. På Björkskataskolan tror vi på att tillsammans skapa bra stämning och bygga relationer mellan alla på skolan. Vi har ett fint närområde med hockeyplan, fotbollsplan och basketplan, samt fina studiemiljöer inomhus med bra ljus, luft och ljudnivå.
På skolan finns bland annat två lärstudios där resurspedagog och specialpedagoger/speciallärare arbetar med elever så de får extra stöd. Arbetslagen samarbetar med det lokala elevhälsoteamet, som består av skolledning, resurspedagog, specialpedagoger, kurator, SYV och skolsköterska. Vi har också ett väl fungerande elevråd som ger goda möjligheter till elevinflytande, och det skapar engagerade elever som bryr sig om sin skola och utbildning. Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som specialpedagog har du en central roll på skolan där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Det innebär bland annat att du arbetar förebyggande, genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Tillsammans med skolledning, övrig elevhälsa och lärare i arbetslagen medverkar du till att skapa de bästa förutsättningarna för elevers lärande och utveckling.
I arbetet ingår att medverka vid pedagogiska kartläggningar och utformandet av åtgärdsprogram. Du är van vid att handleda, såsom enskilda lärare samt kunna ge stöd till elever vid behov. I arbetet ingår också kontakt med andra myndigheter och samhälleliga instanser så som BUP och socialtjänst.
Du finns med och bedriver utvecklingsarbete utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Kvalifikationer
Du har examen och är behörig specialpedagog med inriktning mot matematiksvårigheter. Du har erfarenhet att arbeta med elever med matematik och läs-och skrivsvårigheter samt har god kunskap om elever som har NPF och språklig sårbarhet. Du har bra kunskap kring hur man skriver utredningar och kan uttrycka dig språkligt korrekt i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskaper att arbeta språk -och kunskapsutvecklande samt har goda kunskaper i att använda digitala verktyg som pedagogiskt redskap och som kommunikation i lärandet.
Det är av stor vikt att du kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild. Du har förmåga att bygga relationer med eleverna och mellan eleverna och kan skapa tydlig struktur och tydliga ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god och tillgänglig arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare men även med andra professioner i och utanför skolan.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Om du erhåller tjänsten ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Elisabeth Landström elisabeth.landstrom@skol.lulea.se 0920-45 30 00 Jobbnummer
9458953