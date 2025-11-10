Specialpedagog till Apelgårdsskolan
2025-11-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Ref: 20252638 Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig specialpedagog som är intresserad av ett nytt uppdrag hos oss på Apelgårdsskolan och arbeta mot våra åk. F-3.
Som alla medarbetare på vår skola arbetar du för att skapa en lustfylld och stimulerande lärmiljö för att våra elever ska få en så god utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt, som möjligt.
I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp - och individnivå med kartläggning, handledning och observation av enskilda barn, elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår det även att hålla i utbildningar och handleda våra medarbetare samtidigt som du stöttar skolledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd.
Du ingår i vårt elevhälsoteam och medverkar därigenom till en ökad verksamhets- och metodutveckling hos oss på Apelgårdsskolan. Kvalifikationer
Du som söker har en specialpedagogexamen. Har du tidigare erfarenhet av arbete som specialpedagog är det meriterande. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du har en god vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg.
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 350 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är några av våra prioriterade utvecklingsområden. Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt medel att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna. Vi arbetar också mycket med digitalisering och teknologi som vi ser är viktiga acceleratorer för lärandet. Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Anna Gullberg anna.gullberg@malmo.se 070-837 71 54 Jobbnummer
9598030