Specialpedagog Ribbaskolan 7-9
Jönköpings kommun / Speciallärarjobb / Jönköping Visa alla speciallärarjobb i Jönköping
2025-10-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Vill du ge varje barn och elev en god utbildning? Här finns plats för en specialpedagog med drivkraft, engagemang och initiativ - och en vardag där din insats verkligen gör skillnad.
Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
Vill du göra skillnad varje dag? Nu söker vi efter en starkt engagerad och kunnig specialpedagog som vill bli en del av vårt team. Här kommer du få stora möjligheter att påverka och att verkligen bidra till elevernas framtid. Vi tror på vikten av rätt kompetens för att ge eleverna utbildning av bästa slag och vara väl förberedd i livet nu och i framtiden. Vi tror också att det goda samarbetet inom skolan är en nyckel för att eleverna ska kunna nå sin fulla potential.
I denna roll kommer du att ha ett tydligt uppdrag att driva specialpedagogiska frågor och utveckla skolans arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Du kommer arbeta utifrån kommungemensam uppdragsbeskrivning för specialpedagoger, där konsultation och rådgivning till lärare kring elever i behov av stöd är en del av arbetet.
Du ingår i elevhälsteamet som leds av bitr rektor, I teamet ingår även rektor, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och speciallärare samt skolläkare då och då. Vidare arbetar du aktivt med verksamhetens värdegrund och vision - varje elev kan lyckas.
Din nya arbetsplats
Ribbaskolan 7-9 är en högstadieskola belägen i den lilla vackra staden Gränna. Vi möter varje dag cirka 350 elever i vår verksamhet. Vi är ca 40 medarbetare på skolan och har en hög behörighet bland lärare. Ribbaskolans upptagningsområde är en blandning av landsbygd, mindre orter på landsbygden samt Gränna.
Undervisande lärare är organiserade i ämneslag som arbetar målinriktat för att höja den didaktiska och pedagogiska kompetensen i verksamheten, men alla undervisande ingår även i ett arbetslag där fokus ligger på att diskutera praktiska frågor och att skapa en skola där alla elever känner sig välkomna och sedda.
Skolan är organiserad med fyra paralleller i varje årskurs där det flesta ämnena arbetar tre lärare på två klasser och mindre grupper skapas. Vi har även ett resurscentrum som möter olika elever utifrån deras behov i olika omfattning men där målsättning är att alla elever skall ha en tydlig målbild och tidsperiod för sitt särskilda stöd i denna särskilda undervisningsgrupp.
I rollen som specialpedagog ingår att identifiera och genomföra utredningar kring elevers behov av särskilt stöd samt att upprätta åtgärdsprogram. Du handleder och stöttar lärare i frågor som rör specialpedagogik och inkluderande undervisning, och arbetar aktivt med att utveckla och anpassa lärmiljöer utifrån elevernas individuella behov.
Du arbetar både förebyggande och direkt med elever som är i behov av särskilt stöd, i nära samverkan med vårdnadshavare, skolledning och elevhälsoteam. Som specialpedagog är du en trygg vuxen och förebild för eleverna, och bidrar till att undanröja hinder i lärandet. Du blir en del av ett kollegialt sammanhang där vi arbetar i ämneslag och årsarbetslag, med fokus på samarbete och gemensam utveckling.Kvalifikationer
- Legitimerad lärare med specialpedagogexamen
- Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i grundskolan
- Förmåga att skapa positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor
- Kreativ och lösningsorienterad
- God kommunikativ förmåga, du talar och kommunicerar obehindrat på svenska
- Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen ser vi att du
- Etablerar en stödjande och förtroendeingivande relation med elever, pedagoger och vårdnadshavare
- Utvecklar och implementerar fungerande rutiner för det specialpedagogiska arbetet
- Bidrar till att skapa mer tillgängliga lärmiljöer där fler elever inkluderas
- Stärker lärarnas kompetens i att möta elevers olika behov
Bra att veta
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som specialpedagog.
