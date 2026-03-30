Specialpedagog, Påskbergsskolan
2026-03-30
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Påskbergsskolan är en F-9 skola med tre fritidsavdelningar. Vi är placerade nära centrum och granne till Påskbergsskogen och havet vilket gör att vi har goda möjligheter till en lärmiljö utanför skolan också.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Vill du vara en nyckelperson i arbetet med att skapa en inkluderande skola där varje elev får möjlighet att lyckas? Som specialpedagog hos oss är du en central del av skolans elevhälsoteam. Du har ett nära samarbete med rektor, speciallärare och andra professioner för att utveckla och genomföra insatser som stärker elevernas kunskapsutveckling och välmående.
Hos oss arbetar vi främst främjande och förebyggande där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande. Genom att handleda och samarbeta med lärare bidrar du till att utveckla undervisningens kvalitet och skapa strukturer som håller över tid. Hos oss är kommunikation och tillit grundläggande, och vi värnar om en miljö som präglas av trygghet, glädje och förståelse.
Ditt uppdrag innebär att stötta, inspirera och skapa kvalitet i hela vår verksamhet genom att:
• Handleda och stötta arbetslag och enskilda pedagoger på organisations-, grupp- och individnivå.
• Genomföra och dokumentera pedagogiska utredningar samt upprätta och utvärdera åtgärdsprogram tillsammans med lärare.
• Arbeta med skolövergripande uppdrag där specialpedagogisk kompetens behövs för att utveckla elevhälsokompetensen.
• Samordna insatser kring elevärenden och samarbeta med EHT i handledningssituationer.
• Jobba direkt med stöd till elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
• Ge stöd åt mentorer i deras uppdrag och bidra till gemensamma arbetssätt som stärker samsynen.Kvalifikationer
För att trivas i rollen är du en engagerad och lyhörd pedagog med ett prestigelöst och formativt förhållningssätt. Du är kommunikativ och trygg i att tala inför grupper, oavsett om det handlar om kollegial handledning eller möten med vårdnadshavare. Du visar omdöme och har ett lösningsorienterat fokus där du ser samarbete som den viktigaste vägen för att hitta vägar där varje elev kan lyckas. Med nyfikenhet och mod bidrar du till en inspirerande arbetsmiljö där vi tillsammans tar ansvar för en hållbar skolgång för både elever och personal.
Vi söker dig som har en djup specialpedagogisk insikt och förmåga att omsätta vetenskaplig grund till praktiskt stöd i vardagen.
För att trivas och lyckas i uppdraget har du:
• Specialpedagogexamen.
• God bedömningsförmåga för att följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
• Tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden utifrån elevernas behov.
• God kunskap kring tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer.
• Förmåga att leda och dokumentera pedagogiska utredningar på ett strukturerat sätt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med elever med skolfrånvaro eller behov av omfattande extra anpassningar.
• Erfarenhet av att driva skolutveckling i ett elevhälsoteam.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Johanna Ogell 0729-86 75 21 Jobbnummer
9825871