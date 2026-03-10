Specialpedagog inom förskolan, Barn- och elevhälsocentrum
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Falun Visa alla speciallärarjobb i Falun
2026-03-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
Vill du vara med och utveckla det tidiga, främjande och förebyggande arbetet för våra yngsta barn i Falu kommun? Nu söker Barn- och elevhälsocentrum en engagerad specialpedagog inom förskolan med starkt intresse för tillgängliga lärmiljöer och tvärprofessionellt arbete. Barn- och elevhälsocentrum är en helt ny stödorganisation som samlar spetskompetens från hela Barn- och utbildningsförvaltningen. Här arbetar vi tillsammans för att ge varje barn rätt stöd i rätt tid.
Om Barn- och elevhälsocentrum
Barn- och elevhälsocentrum består bland annat av tre barn- och elevstödsenheter med tvärprofessionella team som främjar en naturlig samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst. Det tvärprofessionella arbetet genomsyras av lärande över professionsgränserna och en vilja att hitta lösningar tillsammans. I organisationen ingår också den medicinska elevhälsan, samt barn- och elevresurssenheten. Varje enhet leds av en enhetschef. Som specialpedagog i Barn- och elevhälsocentrum är du en del av en spännande utvecklingsresa - med möjlighet att göra verklig skillnad för barn och unga i Falu kommun.
Arbetsuppgifter
Som specialpedagog inom förskolan får du en nyckelroll i arbetet med att stärka barn och ungas förutsättningar. Ditt uppdrag innefattar bland annat att:
• Stödja rektorer, biträdande rektorer och arbetslag i arbetet med att skapa tillgängliga, inkluderande och utvecklande lärmiljöer.
• Arbeta nära verksamheten och genomföra observationer, kartläggningar och analyser tillsammans med berörda pedagoger.
• Bidra med specialpedagogisk kompetens i tvärprofessionella forum inom Barn- och elevhälsocentrum.
• Initiera och implementera pedagogiska verktyg, arbetssätt och strukturer i verksamheterna.
• Handleda och konsultera arbetslag utifrån deras behov.
• Medverka i samverkan med barnhälsovård, habilitering, logoped, socialtjänst och andra externa aktörer.
Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå samt genomsyras av helhetssyn, samarbete och flexibilitet.
Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Specialpedagogexamen, förskollärarlegitimation eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete som pedagog i förskolan.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt.
• B-körkort. Publiceringsdatum2026-03-10Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är relationsskapande, ansvarstagande och flexibel. Du är trygg i din yrkesroll, har en god förmåga att skapa förtroende och kan arbeta självständigt såväl som i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning i ICDP - Vägledande samspel.
• Erfarenhet av arbete med olika funktionsnedsättningar.
• Erfarenhet av arbete med språk- matematikutveckling.
• Erfarenhet av arbete inom Region Dalarna eller motsvarande, exempelvis habilitering eller logoped.
• Fördjupad kunskap om tydliggörande pedagogik.
• Erfarenhet av arbete med flerspråkiga och nyanlända barn.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 26.08.12
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Specialpedagog
Sanna Willans sanna.willans@falun.se 023-869 48 Jobbnummer
9786501