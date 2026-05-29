2026-05-29
Habiliteringscentrum
Vill du vara en del i att skapa förutsättningar för ett självständigt liv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Inspireras du av att skapa en god pedagogisk miljö och erbjuda meningsfulla insatser för individer i vardagen?
Nu söker vi specialpedagog till Habiliteringscentrum i Jönköping!
Rollen som specialpedagog
Vi söker en specialpedagog till vår enhet för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD och/eller rörelsehinder.
Som specialpedagog inom habiliteringscentrum bidrar du med din specialpedagogiska kompetens till vårt teamarbete. Inom kliniken arbetar vi tvärprofessionellt i team runt patienten. Teamen består, förutom specialpedagog, av psykolog, kurator, arbetsterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut och vårdadministratör.
I arbetsuppgifterna ingår att kartlägga och med pedagogiska metoder stimulera barns utveckling. Som specialpedagog arbetar du med lek, samspel och kommunikation för att stärka barnets möjligheter till delaktighet och utveckling. Utöver det ger du stöd för att förebygga och minska utmanande beteenden och förklarar funktionsnedsättningens påverkan i det dagliga livet för dem som finns runt barnet.
Ditt arbete kan också handla om att leda grupper och föreläsningar. Arbetet sker i nära samarbete med vårdnadshavare och vid behov konsultativt till övrigt nätverk såsom förskola, skola, vårdgrannar och andra verksamheter. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs, inte bara i teamet utan också med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet då du inte enbart träffar patienter på habiliteringscentret utan vid behov även i deras närmiljö.
Din blivande arbetsplats
Habiliteringscentrum arbetar med personer med någon form av funktionsnedsättning och vi vänder oss till personer som har:
• intellektuell funktionsnedsättning
• varaktig motorisk funktionsnedsättning som är medfödd eller under uppväxtåren förvärvad såsom t.ex. cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi
• neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
• förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning
• betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet
• dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet, ljudkänslighet, tinnitus eller andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.
Perspektivet är alltid både medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt och socialt. Det gör att de närstående är en viktig samarbetspartner både när det gäller insatser och arbetssätt.
Habiliteringen arbetar utifrån insatsbeskrivningar, habiliteringsprogram och vårdprocesser, där du som pedagog deltar från nybesök för patient, ger insatser, deltar i habiliteringsplanering och utvärdering av våra insatser. Vi dokumenterar i journalsystem Cosmic.
Grunden för vårt arbete är mötet med barn, ungdomar och vuxna som kommer i kontakt med oss utifrån sina individuella behov av habilitering. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi bygger vår verksamhet genom meningsskapande möten. Allting mynnar ut i vår vision; Ett bra liv i en attraktiv region för alla.Publiceringsdatum2026-05-29Profil
Vi söker dig som är specialpedagog och har erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsnedsättning. Som specialpedagog har du erfarenhet av att göra kartläggningar av barns utveckling och av att ge insatser för att stimulera barnets utveckling gällande tex lek, samspel och kommunikation i åldrarna 0-18 år.
Vi ser med fördel att du har erfarenhet av arbete med utmanande beteenden och gärna kompetens inom TBA, tydliggörande pedagogik samt AKK. Vi ser gärna att du har vana att arbeta konsultativt till förskola och skola och att arbeta med pedagogiska insatser till barnet och familjen i hemmiljö. Många insatser ges enskilt så du bör känna dig bekväm med ett självständigt arbetssätt. Du behöver vara van att själv strukturera och planera ditt arbete samt klara den dokumentation och administration som arbetet kräver. Du behöver även ha en god samarbetsförmåga och drivas av ett kollegialt lärande då vi har ett nära samarbete med olika yrkeskategorier på enheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett varierat och kreativt arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Som specialistverksamhet satsar vi på kontinuerlig fortbildning och handledning. I verksamheten finns kompetenta och erfarna specialpedagoger som erbjuder kollegialt utbyte och stöd.
Tjänsten avser heltid med placering i ett av teamen i Jönköping. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi arbetar med årsarbetstid vilket ger goda möjligheter att själv planera din arbetstid.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Christina Alnervik telefon 010-2424366
Specialpedagog Cicci Brandt 010-2424334
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 juni 2026. Vi intervjuar löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan.
