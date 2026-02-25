Specialpedagog
Barn- och ungdomshälsan Norr, Huskvarna
Vill du vara en del av en arbetsplats som arbetar med att förebygga och behandla psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Nu utökar vi vårt tvärprofessionella team med en ny tjänst. Välkommen att söka tjänsten som specialpedagog!
Rollen som specialpedagog
I ditt arbete på barn- och ungdomshälsan ger du med din specialpedagogiska kompetens stöd till barn och unga i ålder från förskoleklass till och med 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Stödjande samtal och behandlande insatser till barn och unga genomför du både fysiskt och via digitala besök. Du har en viktig roll i barn- och ungdomshälsans team där du står för den specialpedagogiska kompetensen.
I ditt uppdrag ingår både att leda föräldragrupper såväl som ge digitalt stöd till föräldrar. I arbetet, gemensamt med vårt tvärprofessionella team ingår att samverka med andra barn- och ungdomsverksamheter inom region och kommun. Din mest förkommande samverkanspartner är skolan. Det är viktigt att du är insatt i skolans utveckling och mål. Du kan också ge vägledning då barn eller ungdomar visar tecken på psykisk ohälsa.
Arbetstiderna är måndag till fredag, dagtid. Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Barn- och ungdomshälsan vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till och med 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Genom att ha ett helhetsperspektiv på barnets hela vardag kan vi göra stor skillnad med korta, riktade insatser som exempelvis samtalsbehandling enskilt och i grupp samt föräldrastöd. Vi erbjuder även KBT och IKBT på nätet för ungdomar.
Vi som arbetar är psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. Vi arbetar teambaserat och är måna om att utveckla verksamheten till det bättre. Vi samverkar ofta med skolor och socialtjänst. Barn- och ungdomshälsan i Huskvarna samarbetar även nära med motsvarande mottagningar i Nässjö och Värnamo.
Vi finns i lokaler på Huskvarna vårdcentrum.
Vi söker dig som har en specialpedagogexamen. Du har erfarenhet av stöd och vägledning av barn och unga med psykisk ohälsa samt erfarenhet av föräldrastöd.
För att trivas i rollen är du strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du fungerar som en viktig länk mellan skola och andra aktörer och trivs i sammanhang där samarbete och relationsskapande står i fokus. Du kommunicerar tydligt och lyhört samt har förmåga att anpassa ditt sätt att förmedla budskap efter mottagare och situation. Vidare har du lätt för att sätta dig in i andras perspektiv och möter barn, unga och deras familjer med respekt och förståelse. Ett genuint engagemang för målgruppen är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Du kommer att få möjlighet att arbeta i ett team som stöttar varandra och hjälps åt. Vi ställer oss positiva till kompetensutveckling och vidareutveckling. Inom vårt verksamhetsområde har du också tillgång till ett kontaktnätverk av andra specialpedagoger.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Elofsson, 072 205 51 96 eller mail sara.elofsson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 22 mars 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
