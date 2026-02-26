Speciallärare till Sockerbruksskolan
2026-02-26
Ref: 20260446 Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu speciallärare till Sockerbruksskolan. Ta chansen att bli en del av vår härliga skola! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra undervisningen för våra elever. Du arbetar med handledning, verksamhetsutveckling och elevhälsoarbete utifrån våra elevers behov. Som speciallärare verkar du för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. I uppdraget är du arbetslagsledare i den klassen som du arbetar i och har då även det pedagogiska ansvaret för den verksamhet som ska genomföras. Du ingår även i lärarlaget på skolan och förväntas bidra till skolans övergripande utveckling. Som lärare på vår skola har du 40 timmars arbetsplats förlagd tid samt 5 timmars förtroendearbetstid.
I arbetet med våra elever ingår det också omvårdnadsbaserade arbetsuppgifter.
Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola! Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare, med speciallärarexamen med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av TAKK då detta är ett av kommunikationssätten som våra elever använder. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga med autism ser vi det som meriterande.
Du har en förmåga att kunna tolka sociala interaktioner och signaler hos elever samt arbeta på ett lågaffektivt sätt. Du har en god insikt i och kunskap om den anpassade skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag. I ditt arbete hittar du strategier för att nå varje elev och stärka denne i den personliga utvecklingen. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i att lära av och tillsammans med andra.
Som person tar du också en roll som en vuxen förebild och är trygg och tillitsskapande i ditt bemötande med våra elever. Du har även förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Sockerbruksskolan är en anpassad grundskola för elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF), med fritidshem och korttidstillsyn enligt LSS §9.7 i samma lokaler och med samma personal. Skolan ligger i Oxie kyrkby, med närhet till grönområde, bad och Oxie centrum. Vi har cirka 25 elever fördelade på sju små klasser med 3-4 elever i varje. Antalet platser på skolan varierar utifrån behov av fysiska anpassningar för eleverna. Flertalet av våra elever läser ämnesområden. Både skolledning och personalen som arbetar med eleverna har alla kompetens och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik, autism och intellektuella funktionsvariationer (IF).
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
