Speciallärare till Skiljeboskolan
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess.
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever i deras livslånga lärande? Vi söker nu en speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling som vill vara del av vårt nystartade stödteam. Tillsammans arbetar vi för att alla våra elever ska nå sina mål och få stöd utifrån sina individuella behov.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Arbetet som speciallärare innebär att ge stöd till enskilda elever, mindre grupper av elever och stöd till elever i helklass, vi strävar efter att varje elev ska få sina individuella behov tillgodosedda. Du upprättar pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram i samarbete med lärare, elevhälsoteamet och vårdnadshavare. Som speciallärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga speciallärare och elevassistenter, tillsammans är vi skolans samlade team för resurs och stöd. Du är en viktig vuxen för våra elever. Detta innebär att du är en lugn och trygg person som har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. Du är nyfiken, driven och trivs med att ta itu med utmaningar du ställs inför. För att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt lägger vi stor vikt vid utveckling och kollegialt lärande.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling för grundskolans senare år. Om du just nu går en utbildning till speciallärare är du också mycket intressant. Har du kunskaper inom relevanta kartläggningsprogram eller andra digitala hjälpmedel så ser vi det som positivt. Som person har du förmågan att leda och motivera elever till att fokusera på sina studier. Du har ett stort engagemang för elever och kan samtidigt prioritera inom uppdraget tillsammans med kollegor och skolledning.
Vi erbjuder
Vi är stolta över att vara en skola med en varm stämning och personlig atmosfär för våra 350 elever i årskurs 7-9. Tillsammans är vi 45 medarbetare där vi organiserar oss i arbetslag, ämneslag, EHT och andra team utifrån våra olika uppdrag. På skolan möter du engagerad personal med en stark vilja att utveckla och förbättra. Vi har fokus på god undervisning, struktur och studiero samt trygghet och trivsel. Vi har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där all personal är delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla vår skolas verksamhet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Vill du veta mer om oss? Läs gärna mer på vår hemsida https://www.vasteras.se/skiljeboskolan
eller titta in på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/skiljeboskolan
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Urval och intervjuer kommer att genomföras löpande i den här rekryteringsprocessen.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
