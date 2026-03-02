Speciallärare till Haffsta- och Mycklingskolan
2026-03-02
Speciallärare sökes till två välfungerande F-3skolor, Haffstaskolan och Mycklingskolan.
Skolorna har ca 100 elever per enhet. Skolorna inklusive fritidshem ligger geografiskt skiljt åt, resväg ca 10 min med bil. Tillsammans med Själevadskolan F-3 går eleverna ihop from åk 4 på Själevadskolan.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba tillsammans med en annan speciallärare och en specialpedagog. Tillsammans med specialpedagog, speciallärare och arbetslag planeras insatser/stöd/anpassningar till eleverna, tex lärmiljö, utredning på grupp- o individnivå i enlighet med speciallärares och -pedagogers uppdrag. Även handledning och utbildning/fortbildning för lärare ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Du ska ha speciallärarexamen och gärna erfarenhet av uppdraget sedan tidigare. Du har eleven i fokus, ser samarbete som framgångsfaktor och är en aktiv medarbetare. Uppdraget innehåller stora delar relationsskapande, både med elever, vårdnadshavare, lärare och kollegor med specialpedagogisk kompetens samt elevhälsopersonal.
Tjänsten förläggs på två skolenheter med så få förflyttningar som möjligt, på grund av detta underlättar det med körkort.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Jennie Lindh 073-0482608 Jobbnummer
9769926