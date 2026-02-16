Speciallärare/specialpedagog
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Gråboskolan
Gråboskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Vi har fantastiska förutsättningar med rymliga lokaler för alla klasser, en stor skolgård med närhet till skog och upptagningsområdet är södra Visby.
Skolan har cirka 190 elever, vi fokuserar på att ge elever trygghet, trivsel och goda kunskaper. Skolan värderar kunskaper högt, vi tycker det är viktigt med rörelse och hälsa och hur vi är mot varandra. Arbetet med tidig läsinlärning prioriteras, som ett led i detta samarbetar vi med Gråbobiblioteket som är lokalintegrerat i skolan och tillsammans har vi utformat läsmedaljen i årskurs 3.
Gråboskolan har cirka 45 anställda med ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolan är mångkulturell - vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: https://gotland.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-pa-gotland/graboskolan-f-6
Publiceringsdatum2026-02-16
Som specialpedagog/speciallärare årskurs 4-6 är din uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens till skolans pedagogiska arbete. Du kartlägger och åtgärdar hinder i lärmiljön på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du är med och skapar förutsättningar för differentierad undervisning för att nå alla elevers olikheter och behov av stöd.
Du stöttar pedagogerna med att genomföra kartläggningar och bedömningar i samband med utredningar. Du handleder och ger konsultation till pedagogisk personal samt medverkar i arbetet med handlingsplan/åtgärdsprogram. Du ger även direkt undervisningsstöd till enskilda elever eller mindre grupper. Tjänsten innebär att du ingår i skolans elevhälsoteam.
Vem är du?
Du har lärarlegitimation med specialpedagogisk utbildning - detta är ett krav för tjänsten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som specialpedagog eller speciallärare och att du har kompetens inom läs-, skriv- och matematikinlärning. Det är en fördel om du har kunskaper inom NPF och IF. Du är väl insatt i läroplanen. Som person är du engagerad, lyhörd och positiv. Du har förmåga att inspirera och motivera elever i deras lärande. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta. Du behöver kunna skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Tjänsten kräver att du kan vara flexibel och har förmåga att planera, organisera, prioritera och skapa struktur. Ett inkluderande och relationellt förhållningssätt är en förutsättning.
Stor vikt kommer läggas vid erfarenhet, personliga egenskaper och lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
