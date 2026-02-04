Speciallärare / Specialpedagog
2026-02-04
Vi söker en engagerad och passionerad Speciallärare / Specialpedagog som vill vara en del av vår spännande resa på Brandbergsskolan.
Vi söker en engagerad och passionerad Speciallärare / Specialpedagog som vill vara en del av vår spännande resa på Brandbergsskolan.
Som speciallärare / specialpedagog kommer du att arbeta med att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö för våra elever med särskilda behov. Du får möjlighet att:
- Utveckla individuella anpassningar och strategier för att stödja varje elevs lärande.
- Arbeta nära kollegor och specialister för att skapa en helhetssyn på elevens utveckling.
- Bidra till den pedagogiska utvecklingen genom att implementera evidensbaserade metoder.
- Engagera dig i samarbetet med föräldrar och vårdnadshavare för att skapa en trygg och stödjande miljö.
Vi söker dig som är uthållig, prestationsorienterad och har en stark personlig mognad. Ditt kommunikativa och relationsskapande förhållningssätt kommer att vara avgörande för att bygga förtroende och skapa samarbete. Om du är redo att vara med och forma framtiden för våra elever, tveka inte att söka denna fantastiska möjlighet!
Ansvarsområden
Som Speciallärare / Specialpedagog kommer du att spela en central roll i att stötta och utveckla elever med särskilda behov. Dina ansvarsområden kommer att inkludera:
- Utveckla och implementera individuella pedagogiska planer för att möta varje elevs unika behov.
- Samarbeta med lärare och skolpersonal för att skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever kan trivas och lära sig.
- Handleda och stötta lärare.
- Erbjuda stöd och rådgivning till både elever och deras familjer för att säkerställa en helhetssyn på utbildningen.
- Genomföra bedömningar av elevens kunskaper och behov samt följa upp deras utveckling.
- Delta i strategiska utvecklingsarbeten för att förbättra skolans pedagogiska metoder och inkluderande arbetsformer.
- Främja kulturell medvetenhet och mångfald i klassrummet, samt skapa en trygg och positiv atmosfär för alla elever.
- Dokumentera i enlighet med rutiner.
Vi söker dig som har en stark vilja att göra skillnad och är redo att ta dig an denna utmaning tillsammans med engagerade kollegor. Din förmåga att bygga relationer och samarbeta kommer att vara avgörande för att framgångsrikt hjälpa våra elever på deras läranderesa.
Idealisk kandidat
Vi söker en idealisk kandidat som är både uthållig och prestationsorienterad, och som brinner för att göra skillnad i elevers liv. Som speciallärare/specialpedagog är det viktigt att du har en tydlig målorientering samt en kreativ och strategisk förmåga att lösa pedagogiska utmaningar. Du ska vara självständig, men också ha en förmåga att samarbeta och skapa relationer med både kollegor och elever.
Din personliga mognad och kommunikativa förmåga kommer att spela en avgörande roll i hur väl du fungerar i vårt team. Vi värdesätter mångfald och kulturell medvetenhet, och vi ser gärna att du har ett strukturerat och kvalitetssäkert arbetssätt. Ditt engagemang och din förmåga att tänka i helhet och se till verksamhetens bästa gör att du kan bidra till vår gemensamma vision.
- Uthållig och prestationsorienterad
- Mål- och resultatfokuserad
- Konsultativ och strukturerad
- Relationer och kommunikation i fokus
- Problemlösande med analytisk förmåga
Om du ser dig själv i dessa beskrivningar och vill vara en del av vårt förändringsarbete, tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt dynamiska team!Kvalifikationer
- Legitimation som speciallärare eller specialpedagog.
- Stark förmåga att arbeta självständigt samt i team - du är en person som trivs med att dela med dig av idéer och erfarenheter.
- Du visar prov på uthållighet och en prestationsorienterad inställning till dina uppgifter.
- Du är mål- och resultatorienterad, och ser alltid till att uppnå bästa möjliga resultat för dina elever.
- En konsultativ och kommunikativ förmåga som gör att du bygger relationer och förtroende hos både elever och kollegor.
- Personlig mognad och förmåga att hantera utmanande situationer med tydlighet och strategi.
- Din helhetssyn gör att du kan se sammanhang, analysera och lösa problem på ett effektivt sätt.
- Du har en kvalitetsmedvetenhet och en strukturerad approach i ditt arbete.
- En kulturell medvetenhet och förmåga att tänka i mångfald är viktiga aspekter av din pedagogiska praktik.
Om du känner igen dig i dessa kvalifikationer och vill vara med i en spännande förändringsprocess, vill vi gärna höra från dig!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Brandbergskolan
Krister Tegnestrand +4686067525
9721767