Speciallärare F-6 Kalmarsundsskolan

Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
Vid Norrlidstorget i norra delen av centrala Kalmar ligger vår skola i ett naturskönt område. Här, ett stenkast från Kalmarsund, finns närheten till friluftsliv, kultur och stadsmiljö. I anslutning till skolan finns en multisportarena, fotbolls- och basketplaner, lekplatser, löparbanor, skatepark och mycket mer vilket skapar förutsättningar för rörelserika raster och en aktiv fritid. I direkt anslutning till skolan ligger ett stadsdels- och skolbibliotek, sporthall och en omtyckt fritidsgård.
Vår skola genomsyras av en varm och stödjande pedagogisk atmosfär där skolans mål är att varje elev ska känna tillhörighet och där alla vuxna bryr sig om hur det går för eleverna.
Undervisningen på Kalmarsundsskolan bygger på tydlighet, struktur och höga förväntningar. Klassrummen är organiserade för att stödja koncentration, samarbete och delaktighet. Vi arbetar aktivt för att skapa en lärmiljö som är pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgänglig, så att alla elever ges förutsättningar att lyckas utifrån sina behov.
Vi ser läsning som nyckel till all kunskap. Att kunna läsa, förstå och använda text är avgörande för elevernas utveckling - både i skolan och i livet. Därför arbetar vi långsiktigt och målmedvetet för att skapa läsande elever med lust och förmåga att ta till sig texter av olika slag.
Våra ledord är kunskap, omtanke och mångfald-
Kunskap är kärnan i vårt uppdrag. Vi tror på varje elevs förmåga att utvecklas och lyckas. Med höga förväntningar och tydlig struktur och undervisning som vilar på vetenskaplig grund skapar vi förutsättningar för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Omtanke präglar vårt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare och varandra. Vi arbetar aktivt för att bygga goda relationer, främja trygghet och skapa en skolkultur som genomsyras av respekt, empati och samarbete.
Mångfald är en styrka. Våra elever kommer från många olika bakgrunder och erfarenheter, vilket berikar vår skola och vårt lärande. Vi ser olikheter som en tillgång och arbetar medvetet för att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga oavsett förutsättningar.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stärka elevers lärande, delaktighet och välmående? Nu söker vi dig som är engagerad speciallärare till Kalmarsundsskolan. Tillsammans med övriga kollegor i elevhälsan blir du en central del i arbetet för en trygg och tillgänglig skola.
I rollen som speciallärare arbetar du tillsammans med skolans personal, med att utveckla inkluderande arbetssätt och stödja elever i behov av särskilt stöd. Arbetet sker på individ-, grupp- och skolnivå och du samarbetar nära skolans lärare, speciallärare, skolledning och elevhälsans övriga professioner.
Ditt uppdrag innebär bland annat att:
* anpassa undervisningen utifrån elevers individuella behov,
* kartlägga, utreda och följa upp insatser,
* utforma, skriva och följa upp USS samt åtgärdsprogram,
* vara en kvalificerad samtalspartner i det specialpedagogiska utvecklingsarbetet,
* ingå i skolans elevhälsoteam,
* utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i elevhälsan.
Du kommer ingå i ett arbetslag och främst arbeta mot elever i specifika årskurser.Kvalifikationer
Du har speciallärarexamen och lärarlegitimation F-6. Det är meriterande om du har speciallärarexamen i matematik.
Vi söker dig som är empatisk, lyhörd och trygg i din profession. Du möter elever där de är, bygger förtroendefulla relationer och hjälper dem att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Du är flexibel, lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring och i nya arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med både elever, vårdnadshavare och kollegor, och du visar pedagogisk kreativitet i att anpassa undervisningen efter olika behov.
