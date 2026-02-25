Speciallärare
2026-02-25
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Polhems anpassade gymnasieskola är en skapande skola där eleverna lär genom upplevelser.
I en öppen och kreativ miljö utvecklas våra elever tillsammans med många vuxna. Med tydliga regler skapar vi trygghet för våra elever. På Polhems anpassade gymnasieskola blir aktiviteter, nationaliteter och språk tillsammans det som är skolans själ. Här står kunskap, kultur och hälsa i centrum. Skolan ligger nära Fridhemsplan med flera tunnelbanelinjer och bussar. Det gör det lätt för både elever och personal att ta sig till skolan. I skolans närhet finns kultur och service, parker och grönområden, inom gångavstånd.
På Polhems anpassade gymnasieskola går idag ca 200 elever. 145 elever läser de nationella programmen och max 55 elever läser individuellt program.
Polhems anpassade gymnasieskola har fyra program, tre nationella och det individuella.
• Individuella programmet.
• Programmet för estetiska verksamheter.
• Programmet för hantverk och produktion med profil mot finsnickeri eller frisör
• Programmet för samhälle, natur och språk.
På skolan finns ca 100 medarbetare och nu söker vi en speciallärare med behörighet i ämnesområdena språk och kommunikation samt individ och samhälle . Du blir en viktig del i skolans uppdrag att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Centralt är elevernas kunskapsinhämtning för att öka elevernas möjligheter att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför framtiden.
Välkommen att läsa mer om vår skola på: Polhems anpassade gymnasieskola - Stockholms stad
Vi erbjuder
En trygg och inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad.
Din roll
Som lärare på Polhems anpassade gymnasieskola ansvarar du för att planera, undervisa, utvärdera och bedöma undervisningen utifrån varje elevs individuella förutsättningar, behov och mål. Undervisningen präglas av struktur, tydlighet, trygghet och ett lågaffektivt bemötande.
Du utformar undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesområdesplaner och rådande kunskapskrav.
I rollen ingår undervisning, mentorskap, deltagande i program- och ämneslags arbete samt övriga pedagogiska processer kring våra elever.
Du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Du samverkar med elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer.
Tillsammans skapar vi en tillgänglig, meningsfull och utvecklande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• har höga förväntningar på elevens lärande, en god pedagogisk insikt samt är tydlig, engagerad och målmedvetet arbetar för att varje elev skall nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
• anpassar lärmiljö och undervisningsmaterial utifrån elevernas behov.
• arbetar med tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation.
• har erfarenhet av arbete inom anpassad skola
Du är legitimerad lärare med behörighet i ämnesområdena språk och kommunikation samt individ och samhälle, samt har speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
Du arbetar för att göra eleven delaktig i sitt eget lärande och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Som person är du trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du strukturerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Din kommunikation är tydlig och du anpassar ditt sätt att förmedla kunskap utifrån elevernas olika förutsättningar. Du leder och organiserar ditt arbete så att en trygg lärandemiljö grundad på respekt och samarbete skapas och ser det kollegiala lärandet som en självklarhet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med såväl elever, kollegor och externa kontakter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/975". Omfattning
Jenny Sundin jenny.sundin@edu.stockholm.se 076-1294878
