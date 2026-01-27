Specialistundersköterskor till demensteam
Grums kommun, Hemtjänsten / Undersköterskejobb / Grums Visa alla undersköterskejobb i Grums
2026-01-27
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grums kommun, Hemtjänsten i Grums
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vill du vara med och starta upp vårt nya demensteam?
Vi söker nu tre undersköterskor till vårt demensteam, som organisatoriskt tillhör hemtjänsten och utgår från hemtjänstens lokaler. Demensteamet kommer initialt att bestå av nio medarbetare samt två demenssjuksköterskor och ansvarar för cirka 10-15 kunder med demenssjukdom eller kognitiv svikt där misstanke om demenssjukdom föreligger.
Hos oss gör du skillnad!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som undersköterska i demensteamet arbetar du med personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och deras anhöriga. Arbetet är varierat och kvalificerat och omfattar både omvårdnadsinsatser och specialiserade uppgifter kopplade till demensvård.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat personlig omvårdnad, delegerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, bedömningar och skattningar i BPSD, samt att tillsammans med teamet utforma och följa upp genomförandeplaner och bemötandeplaner. Arbetssättet utgår från den nationella demensstrategin och präglas av individanpassade, samordnande och hälsofrämjande insatser.
Teamet arbetar evidensbaserat och du kommer att få regelbunden handledning av kommunens demenssjuksköterskor. En viktig del av uppdraget är även att ge stöd och vägledning till anhöriga för att möjliggöra en hållbar anhörigvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med specialistutbildning inom demens och som har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsregistret BPSD. Du är trygg i att använda skattningsinstrument och har förmåga att omsätta resultat i praktiskt omvårdnadsarbete. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana då dokumentation och uppföljning är en central del av arbetet.
Som person är du trygg, ansvarstagande och professionell, med ett empatiskt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team med olika professioner, arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samt har förmåga att se helheten kring kunden och dennes närstående. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du har fyllt 18 år och innehar B-körkort.
Anställning förutsätter att du uppvisar ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget kan beställas till digital brevlåda eller via post. Vid beställning via post är handläggningstiden normalt en till två veckor.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301977". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums kommun
(org.nr 212000-1827) Arbetsplats
Grums kommun, Hemtjänsten Kontakt
Chef hemtjänst
Ebba Karlsson ebba.karlsson@grums.se 0555-42006 Jobbnummer
9707156