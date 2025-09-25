Specialistundersköterska till Sandrinoparken
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-09-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
I rollen som specialistundersköterska stödjer och stöttar du individen i dennes vardag. Du ingår i gruppen av omvårdnadspersonal och arbetar med övriga kollegor dag, kväll och varannan helg. Hos oss har vi inga delade turer.
Tillsammans med dina kollegor kommer du ansvara för att strukturera och planera insatser som den enskilde är i behov av. Det kan vara stöd i olika sammanhang för att klara den dagliga livsföringen och ge rätt omvårdnad.
I ditt arbete förväntas du ha fördjupade kunskaper som bidrar till kvalitetshöjande insatser genom att bland annat handleda övrig omvårdnadspersonal och anhöriga.
I arbetet kan du få utökat mandat eller delegation för att utföra specifika uppdrag och/eller insatser från verksamhetschef eller sjuksköterska. Du kommer även ha ett stort ansvar att bidra till att skapa förståelse för våra systematiska arbetssätt med egenkontroller och uppföljningar i den egna verksamheten.
Din arbetsplats
Sandrinoparken är ett vårdboende beläget i centrala Linköping för äldre personer med demenssjukdom. Sammanlagt finns det 51 platser fördelat på fem våningsplan. På boendet finns ett spa samt en liten trädgård. Hos oss är även måltiderna och miljön runtomkring viktig. Boendet är inrett utifrån ett salutogent perspektiv, där inredning och färgsättning är noggrant utvalt. Även kulturupplevelser och gemenskap är viktiga inslag i verksamheten.
Du kommer bli en del av ett stort arbetslag som präglas av att hjälpa till och stötta varandra. Du kommer tillhöra ett våningsplan men vårt arbetssätt kännetecknas av flexibiliteten att kunna arbeta på alla våningsplan vid behov. Vi ser därför att du har ett intresse av att vilja möta nya individer och snabbt sätta dig in i deras behov. Du arbetar även i nära samarbete med våra sjuksköterskor och kommunens fysio- och arbetsterapeuter.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska inom valfritt specialistområde och som har erfarenhet av att arbeta med omvårdnad.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen likväl som arbete med personer som har demenssjukdom. Vi ser det även som meriterande om du har kunskap om arbetssättet IBIC (Individens Behov I Centrum), ett salutogent förhållningssätt, lågaffektivt bemötande och BPSD-registret. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utbilda eller handleda i din roll.
Arbetet inom äldreomsorg innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har god förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och är medveten om mål och kvalitetsstandard. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor, löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt skiljer på det personliga och professionella. Du har en specialistkunskap som du underhåller kontinuerligt samtidigt som du är en kunskapsresurs för andra där du visar god förståelse för hur individen tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15949
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se 010-442 8700 Jobbnummer
9526076