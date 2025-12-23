Specialistläkare till Röntgenmottagningen, Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Röntgenmottagningen i Sollefteå ingår i en länsverksamhet med Röntgenmottagningarna i Sundsvall/Härnösand och Örnsköldsvik. Mottagningen är en dygnet runt verksamhet som stöttar både specialistsjukvård och öppenvården i utredningar och behandlingar med undersökningar av många olika slag. Vi arbetar bland annat med ultraljud, konventionell röntgen, genomlysning, datortomografi, lättare intervention och magnetresonanstomografi. På mottagningen i Sollefteå arbetar ca 25 personer. Som specialistläkare kommer du arbeta i team tillsammans med undersköterskor, röntgensjuksköterskor, radiologer och medicinska sekreterare. Vi är en väl sammansvetsad arbetsgrupp där teamarbete är viktigt. Nu söker vi en legitimerad specialistläkare inom radiologi till teamet! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individanpassad inskolning. Schema mån-fre dagtid. Beredskap/jour kan förekomma. Vi är en liten enhet vilket gör att man snabbare kommer granska olika modaliteter samt genomföra genomlysning och ultraljud.
Sedvanliga röntgenläkaruppgifter
Genomlysning
Ultraljud
Granska och skriva utlåtande
Prioritera remisser
Stötta övrig verksamhet
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad Specialistläkare inom radiologi
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Lojal
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
