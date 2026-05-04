Specialistläkare till BUP ANB
2026-05-04
Vill du vara med och utveckla en mer tillgänglig och samordnad barn- och ungdomspsykiatri för unga i riskzon för allvarlig kriminalitet?
Inom BUP Stockholms sektion Forskning, Utveckling och Utbildning söker vi nu en specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri till BUP ANB inom enheten Samverkan och Specialiserad vård (SoS). Här bedrivs högspecialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård för ungdomar med komplexa psykiatriska och sociala behov, där nära samverkan med socialtjänst, polis, skola och övrigt nätverk är avgörande.
BUP ANB bedriver huvudsakligen barnpsykiatrisk vård inom ramen för sociala insatsgrupper (SIG), för ungdomar med hög risk för allvarlig kriminell utveckling. Inom BUP ANB bedrivs också barnpsykiatrisk vård på SiS-hemmet Tysslinge och i samverkan med Kriminalvården utökas nu även uppdraget till att bedriva barnpsykiatrisk vård på häkten och den blivande ungdomsanstalten i Rosersberg.
Arbetssättet är mobilt och flexibelt med fokus på att göra evidensbaserad psykiatrisk vård tillgänglig för en patientgrupp med omfattande och komplex problematik, som vården annars ofta har svårt att nå fram till.
Det kliniska arbetet på BUP ANB sker inom ramen för utvärdering och kontinuerlig metodutveckling, vilket ger goda möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med övriga i teamet och våra samverkanspartners.
Arbetsbeskrivning
Din arbetsplats kommer att vara på BUP Forsknings- och utvecklingscentrum (BUP FoUU) i Hagastaden, nära Odenplans tunnelbane- och pendeltågsstation. Arbetet är dock patientcentrerat och mobilt, vilket innebär att patientmöten och samverkan med övriga i det professionella nätverket huvudsakligen sker utanför mottagningen.
Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med läkarkollegor, psykologer, arbetsterapeut och sjuksköterska från BUP ANB men i nära samverkan med professionella från socialtjänsten, polis, skolor, SiS och Kriminalvården.
Som specialistläkare inom BUP Stockholm ingår du även vid behov och efter sedvanlig introduktion i bakjourslinjen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri.
Personliga egenskaper
Du är engagerad och ansvarstagande, med mycket god samarbetsförmåga och trivs med ett varierande arbetsupplägg. Du arbetar pragmatiskt och strukturerat och har lätt att anpassa dig i en föränderlig verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang för målgruppen.
Vi erbjuder
Inom enheten erbjuds handledning med extern handledare.
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss
BUP Samverkan och specialiserad vård är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Samverkan och specialiserad vård Kontakt
Victor Nabseth Victor.nabseth@regionstockholm.se
9890380