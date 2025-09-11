Specialistläkare Allmänmedicin
2025-09-11
Vi på Närhälsan Bengtsfors Vårdcentral är ett härligt gäng som är måna om varandra och vill tillsammans skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.
Ett välkomnande klimat, samarbete och hjälpsamhet är några av ledorden. Närhälsan Bengtsfors vårdcentral är belägen i det lilla vilda landskapet Dalsland. Här finns fantastiska möjligheter till friluftsliv, naturen är orörd och trängsel känns långt bort. Dalsland är det landskap i Sverige med högst sjöandel.
Vi betjänar cirka 7500 patienter som valt att lista sig hos oss. Hos oss arbetar distriktsläkare, andra specialistläkare, distriktssköterskor, specialsjuksköterskor inom diabetes, astma/KOL, hjärta/kärl och BVC. Vi har även KBT-terapeut, psykoterapeut, psykolog, undersköterskor och medicinska sekreterare.
I anslutning till vårdcentralen finns mödrahälsovård, ungdomsmottagning och rehabmottagning. Hos Närhälsan verkar du i den lilla verksamheten nära patienten men med den stora organisationens möjligheter till utbildning och utveckling.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår även handledning av ST- och AT- läkare samt läkarstudenter, det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
