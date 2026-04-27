Specialist till Internationell vård i Visby
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som specialist tillhör du Verksamhetsområde Rättsligt stöd (NAR) inom Avdelningen för Nationell tandvård, Internationell vård och Arbetsmarknadsstöd. NAR är en engagerad stödfunktion med ett nationellt uppdrag och vi finns på åtta orter i landet. Här arbetar vi tillsammans för att utveckla och stödja avdelningens verksamheter i hela Sverige med fokus på samarbete, kvalitet och kompetensutveckling. Nu behöver vi stärka upp inom Kostnadsreglering.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till ledningsgrupper i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom Internationell vård är du en del i hela avdelningens samlade specialiststöd. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har sakkunskap/handläggningskunskap inom Internationell vård
har ett coachande förhållningssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
har fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
har erfarenhet av handledning av nyanställda
har erfarenhet av kvalitetsuppföljning
har erfarenhet av att hålla utbildningar
har erfarenhet av Kostnadsreglering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-04-27Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Falun, Gävle, Karlshamn eller Visby.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-oss
Chef: Ola Ekvall, 010-117 61 55 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emelie Hillman, emelie.hillman1@forsakringskassan.se
, 010-113 43 38 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Patrik Sjöstedt, 010-112 41 81, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
