Specialist Inom Comos

Vill du vara med och utveckla framtidens industri tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara. Hos oss väntar uppdrag som kräver nyfikenhet, lösningsdriv och vass kompetens och som ger dig chansen att utvecklas i nya sammanhang. Tillsammans bidrar vi till en bättre morgondag och formar framtidens lösningar som gör skillnad för människor och samhälle.
Det här blir din rollHos oss kommer du få bidra med nytta hos våra kunder. Tillsammans med kompetenta kollegor hjälper ni, med er expertis, våra kunder att utvecklas och förbättra deras verksamheter. Vi söker dig som vill utvecklas (och aldrig bli fullärd!) inom konfigurering och anpassning.
Rollen innebär:
Att du självständigt tar fram krav och lösningar för våra kunder.
Att konfigurera och ta fram script som automatiserar kundens arbete. Mycket av anpassningen sker via script snarare än programmering, men det går även att göra plug-ins i .Net.
Att du är teknisk kunnig expert och med det kommer att ansvar att dela kunskapen vidare och agera som en mentor åt mer juniora COMOS-konsulter.
Att du kommer få vara med och påverka utvecklingen av gruppens erbjudande.
Vi har kontor på flera orter i Sverige och du har möjlighet att vara placerad vid det kontor som passar dig bäst.
Så här kommer du att briljeraDu älskar tekniken och har förmågan att föra din kunskap vidare. Rollen som konsult ställer höga krav på din förmåga att kommunicera. Du bör ha ett proaktivt arbetssätt och ett gott självledarskap.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av att konfigurera COMOS med basobjekt, queries och liknande.
Erfarenhet av VB script.
Bakgrund inom process, el, automation eller underhåll för att på riktigt förstå de utmaningar våra kunder har.
Kunskap att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
En vilja att lära dig C# om du inte redan kan det.
Att vara en del av Team PV
Vi är ett konsultbolag som brinner för svensk industri, från digitalisering inom traditionell tillverkning till effektivisering av energisystem och allt däremellan. Inom Technology har vi en otrolig mångfald av kompetens, från världsledande experter inom produktionssystem till mångsidiga konsulter som vägleder kunden från första spadtag till färdiga fabriker.
Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör och vi är extremt stolta över att vara ett Great Place To Work, år efter år. Vissa säger att en kultur sitter i väggarna. Om vår hade gjort det, hade vi haft mjuka väggar. Välkommen till oss på Plantvision!
AnsökanVälkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, som är den 23 januari 2026.
Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Robert Velén på 072 521 69 31 eller robert.velen@plantvision.se
