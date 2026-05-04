Specialist inom AML och regelefterlevnad
Avaron AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära verksamheten och stärka regelefterlevnaden inom ett område som står högt på agendan? I den här rollen får du bidra till det löpande arbetet med att övervaka och kontrollera efterlevnaden inom penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiella sanktioner och försäkringsrörelse för två livförsäkringsbolag inom samma affärsenhet.
Du blir en viktig del i en miljö där regelverken är omfattande, kraven höga och där rätt analys gör verklig skillnad. Rollen innebär nära samarbete med andra kontrollfunktioner och med specialister inom liv- och pensionsområdet. Du får arbeta både operativt och analytiskt, med fokus på att identifiera risker, genomföra granskningar och bidra till att utveckla metoder och kontroller.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill använda din AML-kompetens i en verksamhet där regelverk, risk och affär möts på ett konkret sätt.
ArbetsuppgifterDu genomför granskningar och monitoreringar inom penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiella sanktioner och försäkringsrörelse.
Du identifierar risker för bristande regelefterlevnad och bidrar med analys, bedömningar och tydliga rekommendationer.
Du följer upp hur kontroller fungerar i praktiken och är med och utvecklar metoder för att upptäcka brister och risker.
Du analyserar nya och förändrade regulatoriska krav och bedömer hur de påverkar verksamheten.
Du samarbetar med andra kontrollfunktioner och relevanta specialistgrupper för att skapa ett sammanhållet och effektivt compliance-arbete.
Du kommunicerar komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika intressenter.
KravAkademisk examen inom juridik eller motsvarande kunskaper och erfarenheter.
Erfarenhet av arbete i kontrollfunktion.
Mycket goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta med penningtvättsregelverket inom bank eller försäkring.
Goda kunskaper om verksamhetsprocesser och djupa kunskaper i relevanta regelverk.
Förmåga att driva utveckling av metoder och kontroller för att identifiera brister och risker.
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt, med både helhetsperspektiv och känsla för detaljer.
Förmåga att arbeta självständigt, planera och prioritera ditt arbete samt ta ansvar i komplexa frågor.
Mycket god förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift på svenska och engelska.
Intresse för området penningtvätt och sanktioner samt vilja att hålla dig uppdaterad om nya regelverk och förändrad praxis från tillsynsmyndigheter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7677125-1980342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9890542