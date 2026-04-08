Specialist i allmänmedicin
Bra Liv Nässjö vårdcentral
Är du specialistläkare i allmänmedicin och vill vara med och utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Nässjö vårdcentral? Brinner du för att jobba i team med patienten i fokus, då är du välkommen att söka tjänsten hos oss!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % men sysselsättningsgrad går att diskutera efter önskemål.
Rollen som specialist i allmänmedicin
Som specialistläkare på Bra Liv Nässjö vårdcentral erbjuds du en självständig tjänst där du har möjligheter att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med planerade och akuta patientbesök, handledning av utbildningsläkare, samarbete med hemsjukvård och möjlighet att arbeta på kommunens särskilda boenden och/eller barnhälsovård. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära allmänheten med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Beredskap och jourtjänstgöring på Närakuten i Eksjö ingår i tjänsten.
Din blivande arbetsplats
Nässjö vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regionsdrivna primärvården. Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårt team på Nässjö vårdcentral består idag av ca 65 medarbetare i flera olika yrkesprofessioner och vårdcentralen har idag ca 15.000 listade patienter. I våra lokaler ligger även Nässjö utbildningscentrum där vi introducerar utlandsutbildade läkare i den svenska primärvården samt håller i olika typer av kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare.
Nässjö, med en befolkning på ca 31 000 invånare, ligger utmed järnvägen mellan Malmö och Stockholm och har därmed utmärkta förbindelser till hela landet. Från Nässjö tar du dig även smidigt med bil till Jönköping på ca 30 minuter och där erbjuds ett brett utbud av kultur- och nöjesliv. Där finns också högskola.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. På Bra Liv Nässjö vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet.
Vi söker dig som:
• Har bevis om specialistkompetens samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1 nivå)
• Har erfarenhet som distriktsläkare då du är med och formar utvecklandet av vårt läkarteam och verksamheten i övrigt. Du kommer där att spela en central roll
• Har erfarenhet av att handleda utbildningsläkare samt andra professioner på vårdcentralen
• Kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss
• Tar till dig ny kunskap, arbetar enligt senaste forskning och fungerar som en kunskapsresurs för dina kollegor
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation
• Innehar B- körkort
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en bra arbetsmiljö
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du också:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare vid Vårdcentralerna Bra Liv
• Ett omväxlande och stimulerande arbete
• Härliga och kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper
• Förmånliga anställningsvillkor
• Vår vårdcentral erbjuder ett generöst zontillägg på din lön
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet, och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll. Som anställd hos oss har du tillgång till fri öppen sjukvård och varierande friskvårdaktiviteter samt friskvårdsbidrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att
kontakta verksamhetschef Linda Jansson,
telefon: 010-243 30 25
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 1/5- 2026, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
