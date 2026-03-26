Specialist i Allmänmedicin
Praktikertjänst AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Välkommen till Dalens vårdcentral!
Vi söker en Specialist i Allmänmedicin för vikariat pga föräldraledighet.
Här på Dalens vårdcentral har vi en välfungerande enhet med stabil personalgrupp och trevlig arbetsmiljö. Vår arbetsplats präglas av högt i tak, roligt på jobbet och arbete med frihet under eget ansvar. Vi är en del av Praktikertjänst och kan därför styra verksamheten själva med korta beslutsvägar. Alla våra 16400 patienter har en namngiven husläkare. Vi är tio specialister i allmänmedicin och åtta ST-läkare. Vi har astma/KOL-sköterska, diabetessköterskor, ett psykosocialt team, en rehabkoordinator och samarbete med sjukgymnast, lab, röntgen, BVC och geriatriken på Dalens sjukhus.
Vi brinner för primärvård och allmänmedicin. Vi satsar mycket på god arbetsmiljö, kontinuitet och strävar efter ständig utveckling och förbättring.
Nu söker vi dig som tillfälligt vill förstärka vårt team!

Publiceringsdatum 2026-03-26

Kvalifikationer
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i Take Care meriterande, men ej nödvändigt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetDina personliga egenskaper
Du är noggrann och empatisk och strävar alltid efter att ge bästa möjliga vård i samtliga patientkontakter. Du är öppen och positiv inför förändringar då det händer mycket och snabbt inom primärvården. Vidare bryr du dig genuint om dina kollegor och medarbetare och sprider en positiv stämning omkring dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: astrid.rakhorst-wennstrom@ptj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419)
Åstorpsringen 6 (visa karta
)
121 31 ENSKEDEDALEN Arbetsplats
Dalens Vårdcentral Jobbnummer
9821485