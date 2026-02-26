Specialist GIS - Eskilstuna/Stockholm
Fortifikationsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en Specialist GIS/GIS-ingenjör till Eskilstuna eller Stockholm. Vi söker dig med utbildning och erfarenhet av geografisk information och geodataförvaltning. Vill du ha ett arbete i en myndighet som växer och där du får bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga? Vi behöver dig, skicka in din ansökan redan idag!
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som GIS-specialist på Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Ett av våra huvuduppdrag är att utveckla den fortifikatoriska kompetensen för totalförsvaret. Enheten Teknik och Utveckling av Fortifikation och Fastigheter (TUFF) ansvarar för fortifikatoriskt skydd och består av fem grupper; Program, Teknisk försörjning, Produktutveckling, Anläggning och fastighet samt Skyddsutveckling med totalt drygt 60 medarbetare i olika specialistroller.
Nu utökar vi och söker en specialist GIS/GIS-ingenjör med rollen att stötta hela myndigheten i GIS-frågor. Du kommer arbeta med lösningar i Fortifikationsverkets GIS-plattform som använder ArcGIS Enterprise från ESRI som bas. Du ansvarar för att utveckla stöd och processer kopplat till Fortifikationsverkets GIS-verksamhet. Du stöttar också dina kollegor med geodataförsörjning och håller i utbildningar samt ger stöd och support till verksamheten. Resor ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning som teknisk lantmätare, inom geodata och geografisk IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av att arbeta med geografisk information och bred kunskap av GIS och geodataförvaltning. Du har också goda kunskaper i ArcGIS. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system. Körkort klass B är ett krav.
Vi ser positivt på om du har arbetat som mätningsingenjör och har kunskap inom mät-, beräkning och karta (MBK). Det är också meriterande med erfarenhet av att publicera geografisk information i tjänsteplattformen ArcGIS Enterprise, erfarenhet av FME samt programmering i Python, JavaScript eller C#. Erfarenhet av utvecklingsarbete med/i ArcGIS-plattformen ser vi också som meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi söker dig som är lyhörd och har en god samarbetsförmåga samt kan anpassa dig och vara prestigelös och fokusera på det gemensamma målet. Du har också förmågan att ta sociala initiativ och skapa goda relationer. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och dessutom vill vi att du ska vara strukturerad och noggrann samt planera väl och kunna hålla deadlines.
Vi söker dig som brinner för GIS-frågor och håller dig à jour inom din profession samt delar med dig av din kunskap. Arbetsklimatet hos oss är självständigt och innebär stort ansvar samt att det blir viktigt att ha stor förståelse för att arbeta i en miljö med hög sekretess.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. Placeringsort är Eskilstuna eller Stockholm. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 mars 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Kjellström, 010-444 57 39 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010-44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9766248