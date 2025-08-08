Spavärdinna/Spavärd
Camp Ripan AB / Hälsojobb / Kiruna Visa alla hälsojobb i Kiruna
2025-08-08
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camp Ripan AB i Kiruna
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, service och respekt för varandra är grundläggande.
Camp Ripan är en modern, nyskapande upplevelseanläggning med Kirunas magnifika natur alldeles runt hörnet.
Lockas du av ett varierande arbete i en fantastisk miljö där gränserna mellan inne och ute suddas ut? I vårt prisbelönta Aurora Spa får du just det, en anläggning där vi lyfter fram de tre framstående kulturerna i regionen samt kontrasten mellan ljus och mörker, björk och malm, midnattssol och norrsken.
Här är din främsta uppgift att bidra till att gästens upplevelse blir något utöver det vanliga, hela vägen från entrén, genom de olika baden och basturna, via spa-ritual eller behandling, till servering i baren och med ett värdskap i världsklass.
Vi söker dig som talar flytande svenska och/eller engelska, sätter gästens behov i första rummet och gör ditt yttersta för att ge dem en minnesvärd upplevelse. Du kommer att hantera kassasystem och försäljning av produkter samt enklare servering av mat och dryck i spa-baren.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba på spa sen innan men inget krav. Vi erbjuder våra gäster kroppsbehandlingar och ser gärna att du är intresserad av att lära dig detta, utbildning får du på plats här hos oss.
Anställning
Vi söker 1 person för tillsvidareanställning med en omfattning på 80% där arbetstiden är förlagd till både veckodagar och helger, vid behov har du självklart möjlighet att jobba mer utöver de 80% som garanteras. Lön enligt kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts när vi hittat rätt person. Start snarast.
Personalförmåner
Som tillsvidare-, visstids- eller provanställd på Camp Ripan har du fri träning (gym, yoga och annan gruppträning) hos flera olika gym och aktörer i Kiruna. Utöver detta får du även din del av en padelbokning utan kostnad på våra egna banor och erhåller personalrabatt på inträde till Aurora Spa, mat i vår restaurang och varor i vår Sportshop.
At Camp Ripan, you'll have the opportunity to work in a unique environment, surrounded by nature and culture that are distinctive to our region. We highly value our employees and offer a workplace where you can grow and develop. You'll become a part of a close-knit team where collaboration, service, and mutual respect are fundamental.
Camp Ripan is a modern, innovative resort with Kiruna's magnificent nature right around the corner.
Are you attracted to a varied job in a fantastic environment where the boundaries between indoors and outdoors blur? In our award-winning Aurora Spa, you'll get just that, a facility where we highlight the three prominent cultures of the region as well as the contrast between light and dark, birch and ore, midnight sun, and northern lights.
Here, your primary task is to contribute to making the guest's experience something extraordinary, all the way from the entrance, through the various baths and saunas, via spa rituals or treatments, to serving in the bar, all with world-class hospitality.
We are looking for someone who speaks fluent Swedish and/or English, puts the guest's needs first, and does their utmost to give them a memorable experience. You will handle the cash register system, sell products, and provide simple food and drink service in the spa bar.
It is an advantage if you have prior experience working at a spa, but it is not a requirement. We offer body treatments to our guests and would like you to be interested in learning this; you will receive training here with us.
Employment
We a looking for one person for a permanent position with a workload of 80% with a possibility to take extra shifts when needed, working hours scheduled on both weekdays and weekends. Salary according to the union agreement. Interviews are conducted continuously, and the position will be filled once we find the right person.
Employee Benefits
As a permanent, temporary, or probationary employee at Camp Ripan, you have free access to fitness (gym, yoga, and other group training) at several different gyms and providers in Kiruna. In addition, you also get your share of a free padel booking on our own courts and receive employee discounts on admission to Aurora Spa, meals in our restaurant, and goods in our Sportshop. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Camp Ripan AB
(org.nr 556299-7519) Kontakt
Asta Lind Oja asta@ripan.se Jobbnummer
9450231