Spavärdinna/servitris
2026-04-29
Vi söker Spavärdinna & Servis
Vill du arbeta i en lugn och inspirerande miljö där service, välmående och gästupplevelse står i fokus? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad person som vill arbeta i en kombinerad roll som spavärdinna, receptionist och servis hos oss.
Tjänsten är en varierad roll där du arbetar både i receptionen, i spaavdelningen och med servering. Du är ofta den första personen våra gäster möter och har därför en viktig roll i att skapa en varm, professionell och välkomnande upplevelse från första stund.
Arbetet innebär att du hanterar bokningar, mail och telefon, guidar gäster i spaet samt serverar mat och dryck i vår restaurangdel. Du bidrar också till att hålla våra lokaler rena, organiserade och inbjudande. Arbetstiderna är varierande över dag och kväll samt lördagar.
Tjänsten passar dig som trivs i en social miljö, gillar varierande arbetsuppgifter och brinner för service och gästupplevelser.Dina arbetsuppgifter
Hantera bokningar, mail och telefon
Ge information om spa, behandlingar och faciliteter
Vara värdinna i spaavdelningen och se till att gästerna trivs
Servera mat och dryck
Hålla ordning och skapa en trivsam miljö för gästerna
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och positiv
Tycker om att arbeta med människor
Är flexibel och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Har god samarbetsförmåga
Meriterande
Har arbetat inom restaurang tidigare
Erfarenhet från service, reception eller spa
Erfarenhet av servering och gästbemötande
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats i en harmonisk miljö
Ett varierat arbete med mycket gästkontakt
Möjlighet att utvecklas inom service och hospitalitySå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: bokning@aromaspa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spavärdinna Ansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aroma Spa i Borås AB
(org.nr 556803-2857)
Lilla Kyrkogatan 25 (visa karta
)
503 35 BORÅS Jobbnummer
9883877