Spa supervisor
Copperhill Mountain Lodge är ett unikt designhotell av internationell toppklass. Vi som arbetar här brinner för service och går alltid det extra steget för att överträffa våra gästers förväntningar. Vi söker en assisterande "Spa supervisor" som blir vår Spachefs högra hand.
Vi söker dig som är initiativtagande, ansvarsfull och tar egna beslut. Du skall tycka om att arbeta med personal, ett stort team med gemensamma mål. Du är passionerad för att ge förstklassiga behandlingar samt har stort fokus på optimering, försäljning, har öga för kvalité, du är ordningssam och strukturerad.
Spasupervisors ansvarsområden
Spabaren, bemanning/schema och försäljning
Optimering av spabehandlingar och spapersonal
Ansvar för den dagliga driften i spat.
Inköp och inventering
Kvalitetssäkra spa och behandlingsrum enligt Copperhills standard
Introduktion av nya medarbetare
Paketering, erbjudande, event, mersälj och utveckling av Copperhills spa
Vi ser att du som söker har erfarenhet inom spa, personalansvar, schemaläggning och försäljning. Vi vill att du som söker behärskar svenska och engelska mycket väl.
Meriterande för tjänsten är att du har utbildning inom massage eller hudvård samt erfarenhet av bokningssystemet Mews och Trybe.
Arbetstiden: Tjänsten är tillsvidare på 80 % och har varierande arbetstider, tillträde i slutet på juni.
Copperhill Mountain Lodge erbjuder dig en utvecklande och inspirerande arbetsplats i en av Nordens snabbast växande hotellkedjor. Här blir du en del av en prestigefylld och meriterande arbetsplats som är en del av Nordic Hotels & Resorts/ Strawberry. Copperhill erbjuder personalpriser på hotellboende, liftkort och skistarshop och du tränar kostnadsfritt på hotellets gym.
Ansökan görs via Strawberrys rekryteringssida, som du når via länken nedan. Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post.
Sista dag att ansöka är 24 maj och intervjuer sker löpande
Vid frågor, kontakta Front Operations Manager Jenny Viklund, jenny.viklund@copperhill.se
Hemsida: www.copperhill.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
Copperhill Mountain Lodge Kontakt
Jenny Viklund jenny.viklund@copperhill.se +46730690190
9856045