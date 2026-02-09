South Indian chef

Naresh AB / Kockjobb / Malmö
2026-02-09


We are looking for a talented and forward-thinking South Indian Chef who not only masters traditional dishes like dosa, idli, vada, sambar, chutneys, parotta, and biryani, but also brings creative and modern twists to classic recipes. Our vision is to offer Malmö a unique South Indian dining experience that blends authenticity with innovation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: say2nareshkumar@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Naresh AB (org.nr 559515-1894)

Kontakt
Naresh kumar Subramaniayn
say2nareshkumar@gmail.com
0727829346

