South Indian chef
2026-02-09
We are looking for a talented and forward-thinking South Indian Chef who not only masters traditional dishes like dosa, idli, vada, sambar, chutneys, parotta, and biryani, but also brings creative and modern twists to classic recipes. Our vision is to offer Malmö a unique South Indian dining experience that blends authenticity with innovation.
